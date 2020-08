Ram 1500 TRX Launch Edition: i 702 esemplari terminati in sole tre ore

Quando Ram ha presentato il Ram 1500 TRX Launch Edition, molte persone sono rimaste un po’ sorprese dal suo prezzo di partenza di ben 92.010 dollari (77.700 euro). Tuttavia, sembra che queste cifre non abbiano fermato gli acquirenti in quanto la casa automobilistica americana ha annunciato che i 702 esemplari sono stati venduti in sole tre ore circa.

Anche se ciò non dovrebbe sorprendere, in quanto i fan vogliono mettersi al volante del pick-up di produzione più veloce e potente presente sul mercato, la Launch Edition non ha portato sostanzialmente nulla di speciale che giustifica i 20.820 dollari (17.584 euro) in più rispetto al TRX di base.

Ram 1500 TRX: la casa automobilistica ha annunciato di aver venduto tutte le unità disponibili della Launch Edition

Le modifiche erano in gran parte limitate a una carrozzeria rivestita nell’esclusiva colorazione Anvil Gray con grafica laterale e cerchi da 18″ avvolti da pneumatici Goodyear da 35 “. L’edizione speciale presentava anche un’esclusiva targhetta nella plancia centrale, varie finiture in fibra di carbonio, un tetto apribile panoramico e un impianto audio premium Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti.

Oltre agli extra, il Ram 1500 TRX Launch Edition è stato proposto di serie con il pacchetto Level 2 Equipment Group dal prezzo di 7920 dollari (6688 euro) che include alcune caratteristiche aggiuntive come ad esempio i sedili in pelle con funzione di riscaldamento e ventilazione e un caricatore wireless per smartphone.

Mike Koval Jr., capo di Ram, ha dichiarato: “La richiesta per il nostro nuovissimo Ram 1500 TRX Launch Edition 2021 conferma i nostri sforzi per portare il pick-up più veloce e potente sul mercato. Abbiamo detto che il Ram 1500 TRX Launch Edition sarebbe stato venduto velocemente. E lo intendevamo in più di un modo“.

Vi ricordiamo che il Ram 1500 TRX è equipaggiato dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di produrre 712 CV di potenza e 880 nm di coppia massima. Accanto al propulsore è presente una trasmissione automatica a 8 velocità potenziata e un sistema di trazione integrale standard. Ciò permette al pick-up di accelerare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h.