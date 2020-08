Ram 1500 TRX Launch Edition sarà disponibile in sole 702 unità

Le versioni Launch Edition sono molto apprezzate dai consumatori e questo Ram lo sa in quanto ha presentato un’edizione speciale del suo nuovo Ram 1500 TRX. Disponibile in soli 702 esemplari, il Ram 1500 TRX Launch Edition presenta un esclusivo esterno dipinto in Anvil Grey con grafica laterale e cerchi compatibili con pneumatici beadlock.

Le modifiche aggiuntive sono limitate ma gli acquirenti troveranno uno speciale badge posizionato sulla plancia centrale realizzato in alluminio spazzolato e caratterizzato da inserti rossi. Oltre a questo, il pick-up è equipaggiato con il pacchetto TR Level 2 Equipment Group.

Ram 1500 TRX Launch Edition: ecco la versione speciale del nuovo pick-up off-road

Di conseguenza, il veicolo propone sedili anteriori in pelle con regolazione a otto vie e funzione di riscaldamento e ventilazione, un volante riscaldato, una pedaliera regolabile elettricamente, un sistema di accesso passivo e un caricatore wireless per smartphone.

Altre caratteristiche salienti offerte dalla Launch Edition includono finiture in fibra di carbonio, tetto apribile panoramico, display head-up e impianto audio premium Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti. Il veicolo presenta, inoltre, un sistema di infotainment Uconnect con schermo touch da 12 pollici, uno specchietto retrovisore digitale, cruise control adattivo e un volante rivestito in pelle con inserti in fibra di carbonio.

Proprio come il modello standard, il 1500 TRX Launch Edition è equipaggiato da un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 712 CV di potenza e 880 nm di coppia massima. Il propulsore è collegato a una trasmissione automatica a 8 velocità e a un sistema di trazione integrale standard. Ciò permette al pick-up di accelerare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi e di percorrere il quarto di miglio in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h.

Ovviamente, il veicolo è dotato di sospensioni focalizzate sull’off-road con smorzamento adattivo, sospensioni da 50 mm e pneumatici all-terrain Goodyear Territory da 35″. Il Ram 1500 TRX Launch Edition entrerà in produzione nel corso del quarto trimestre di quest’anno e potrà essere acquistato aggiungendo 12.150 dollari (10.208 euro) al prezzo base del modello standard (69.995 dollari – 58.810 euro).