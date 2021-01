Alfa Romeo Giulietta: ecco quando sapremo se torna

A fine 2020 Alfa Romeo Giulietta ha smesso di essere prodotta a Cassino. Al momento non vi sono notizie certe per quanto riguarda un suo possibile ritorno. Il suo posto infatti a partire da settembre sarà preso dal SUV Alfa Romeo Tonale. Non è stato invece confermato che in futuro la berlina compatta possa tornare.

Entro fine anno dovremmo finalmente sapere se una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà

Nonostante ciò le voci sul suo possibile ritorno negli ultimi mesi si sono moltiplicate. Si parla del fatto che Alfa Romeo non può avere una gamma formata solo da SUV e che comunque con le piattaforme di PSA realizzare una nuova generazione del celebre modello sarebbe un gioco da ragazzi. Tra l’altro si potrebbe dotare la nuova Alfa Romeo Giulietta anche di una versione completamente elettrica grazie alla piattaforma e-VMP del gruppo transalpino.

In tanti si domandano quando sapremo se ci sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta. Secondo indiscrezioni entro fine anno dovrebbe essere rivelato il nuovo piano industriale di Alfa Romeo. A quel punto sapremo se ci sarà ancora spazio per Giulietta nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione.

Nel frattempo sul web si sprecano i render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura Alfa Romeo Giulietta nel caso in cui il modello tornasse realmente a fare parte della gamma dello storico marchio milanese.

Se ciò avverrà certamente non sarà un qualcosa di imminente. Infatti anche nel caso in cui fosse confermato a fine anno l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta se ne parlerebbe per lo meno per la fine del 2023 inizi del 2024.

