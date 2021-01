Un dirigente di Alfa Romeo negli Stati Uniti conferma l’arrivo del Tonale PHEV

La presenza di una versione PHEV nella gamma di Alfa Romeo Tonale veniva data per probabile già da tempo. Nelle scorse ore però la presenza di questa versione nella futura gamma di Tonale è stata confermata ufficialmente da un dirigente di Alfa Romeo.

Tim Kuniskis ha confermato che Alfa Romeo Tonale avrà nella sua gamma anche una versione PHEV

E’ stata la divisione nordamericana del brand italiano a confermare che Alfa Romeo Tonale, che impiegherà ancora quasi un anno per arrivare sul mercato, avrà una versione PHEV. La notizia è stata data da Tim Kuniskis, Global Director di Alfa Romeo e Maserati, durante la presentazione della 4C Spider 33 Stradale Tribute per gli Stati Uniti, il mese scorso.

L’amministratore delegato ha sottolineato che “la 4C Spider 33 Stradale Tributo è un instant classic Alfa Romeo che passa il testimone alla prossima generazione di veicoli iconici Alfa Romeo, che includono il prossimo Alfa Romeo Tonale PHEV, che inizierà la produzione il prossimo anno.” Un dettaglio molto interessante. Tra l’altro da quello che si può dedurre da queste parole questa versione elettrificata del SUV compatto Premium arriverà anche negli Stati Uniti.

Alfa Romeo Tonale è stato già avvistato in fase di test negli scorsi mesi. Sappiamo che l’Alfa Romeo ha iniziato a testare il Tonale con muli Jeep Compass modificati e mimetizzati intorno alla sede di Torino, in Italia. Lo zelo con cui i tecnici del Biscione lavorano sui nuovi modelli ci impedisce di vedere un’unità di prova, se non quando lo sviluppo è nella sua fase finale come è accaduto con Giulia e Stelvio.

