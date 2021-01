Peugeot ha venduto 90.533 veicoli in Spagna nel 2020

Con 90.533 auto e veicoli commerciali leggeri venduti, Peugeot ha aumentato la sua quota di mercato in Spagna al 9% lo scorso anno. Il 2020 è stato caratterizzato dal lancio delle nuove 3008 e 5008, dal consolidamento della 208 e del 2008 e dall’arrivo delle versioni elettrificate nella gamma della principale casa automobilistica francese.

A dicembre Peugeot ha dominato il mercato spagnolo, con 11.131 immatricolazioni e una quota del 9,1 per cento.

“Il 2020 è stato un anno insolito e imprevedibile che ha infranto tutti i nostri preconcetti, tuttavia, i nostri risultati di business ci hanno nuovamente elevato al rango di leader di mercato”, afferma il direttore di Peugeot per Spagna e Portogallo, João Mendes.

Mendes ha sottolineato che questa leadership non è stata solo il risultato del successo della gamma “innovativa” di Peugeot e della qualità dei suoi prodotti e servizi, ma anche dello sforzo di un team determinato a migliorare ogni giorno e per superare le difficoltà che si presentano ”. Il marchio francese spera di fare ancora meglio in Spagna in questo 2021 che è appena iniziato.

