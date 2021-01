Peugeot conquista tre premi ai Company Car & Van Awards 2021

Peugeot celebra tre vittorie conquistate in occasione dei Company Car & Van Awards 2021. I nuovi premi ricevuti confermano la forma smagliante della gamma dei veicoli commerciali leggeri proposta dalla casa automobilistica francese. In particolare, il Peugeot Partner è stato nominato Small Van of the Year mentre l’Expert Medium Van of the Year.

Company Car & Van Awards hanno anche premiato la nuova Peugeot e-208 completamente elettrica con il titolo di Small EV Car of the Year. Il Partner e la nuova e-208 hanno vinto rispettive le categorie per due volte consecutive dallo scorso anno.

Peugeot: tre veicoli del brand francese conquistano tre premi importanti

Sia il Partner che l’Expert condividono i premi Small Van of the Year e Medium Van of the Year con i modelli gemelli di Citroën e Vauxhall. Nello specifico, il Peugeot Partner è stato elogiato dai giudici di Company Car & Van Awards per la sua manovrabilità facile e piacevole ripresa dalle vetture del marchio francese, le basse emissioni, il buon risparmio di carburante e la tecnologia presente a bordo a misura di conducente.

Con il suo eccellente carico utile massimo di 1009 kg e un volume di carico fino a 4,4 m³, i giudici di Company Car & Van Awards hanno anche elogiato la capacità di carico offerta dal veicolo. Il Peugeot Expert, invece, ha impressionato il team per la facilita d’uso, l’ottima dinamica di guida, la praticità e gli alti livelli di caratteristiche degli interni.

Con un carico utile massimo fino a 1469 kg e un volume di carico di 6,6 m³, l’Expert riesce ad adattarsi alle esigenze di aziende e utenti privati. Inoltre, gli efficienti motori diesel BlueHDi, conformi allo standard Euro 6.2, aiutano a mantenere basse le emissioni.

Andrew Walker, Editor di Company Car & Van, ha dichiarato: “Ci sono voluti solo pochi minuti per apprezzare veramente, l’Expert. Non solo sembra un’auto, in quanto presenta un abitacolo ispirato alle auto, ma è anche perfetto per lo spazio di carico e la praticità dell’abitacolo. I motori offrono un discreto risparmio di carburante e, pur essendo un furgone, l’Expert ha anche un bell’aspetto“.

L’Expert è disponibile anche in versione 100% elettrica con il nome di Peugeot e-Expert. Questo modello è stato presentato nel 2020 ed è disponibile con batterie da 50 o 75 kWh. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e assicura un’autonomia fino a 330 km con una singola ricarica. Inoltre, il veicolo elettrico supporta la ricarica rapida fino a 100 kW e può raggiungere l’80% in soli 30 minuti.

Gli esperti di Camper Car & Van sono rimasti colpiti anche dalla nuova e-208

Come detto poco fa, i giudici di Company Car & Van Awards non sono rimasti soddisfatti solo dei veicoli commerciali leggeri di Peugeot ma anche della nuova Peugeot e-208 che è stata nominata Small EV Car of the Year per il secondo anno consecutivo. Si tratta del quinto riconoscimento ricevuto dalla sua presentazione.

La nuova e-208 è stato il primo modello completamente elettrico di nuova generazione ad arrivare sul mercato come parte della strategia di elettrificazione della casa del Leone. L’auto dispone di una batteria da 50 kWh abbinata a un motore elettrico da 100 kW per un’autonomia fino a 349 km con una singola ricarica.

Anche la compatta supporta la ricarica rapida fino a 100 kW, raggiungendo l’80% in soli 30 minuti. I giudici sono rimasti impressionati dall’autonomia offerta dalla nuova e-208, dagli interni progettati in modo intelligente e dal design che si distingue dalla concorrenza.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha detto: “Sono entusiasta di vedere due dei nostri popolari veicoli commerciali leggeri e la nostra rivoluzionaria auto elettrica, la nuovissima Peugeot e-208, ottenere tre trofei ai Company Car & Van Awards di quest’anno. È sempre un piacere ricevere un premio da esperti del settore ma essere il destinatario di più premi è un inizio ideale per questo nuovo anno. È bello vedere che i nostri modelli continuano a stupire gli esperti e i nostri clienti“.

