Jeep Compass 2021: la versione indiana si mostra dal vivo senza camuffamenti

La Jeep Compass è stata introdotta nel 2017 in India e da allora non ha ricevuto alcun aggiornamento importante nel corso degli anni. Inizialmente, le vendite erano state buone ma negli ultimi tempi sono calate costantemente in seguito all’arrivo di nuovi modelli. Il 7 gennaio, Jeep India ha annunciato che presenterà ufficialmente il nuovo restyling della Compass con specifiche dedicate al mercato indiano.

In attesa della presentazione ufficiale, nelle scorse ore sono state pubblicate online le ultime foto spia che ci mostrano un prototipo del nuovo facelift senza alcun camuffamento. La vettura è stata avvistata a Mumbai (India) nella nuova colorazione verde, la stessa confermata dalla stessa casa automobilistica nei giorni scorsi attraverso un paio di teaser.

Jeep Compass: ecco l’ultimo avvistamento della versione indiana prima della presentazione

La Jeep Compass 2021 è stata già presentata all’inizio di quest’anno in occasione del Salone di Guangzhou (in Cina). Tuttavia, il modello mostrato aveva specifiche cinesi mentre quello dedicato al mercato indiano è leggermente diverso. Gli ultimi scatti spia rivelano numerosi aggiornamenti, sia interni che esterni, applicati al nuovo SUV, sebbene mantenga la silhouette originale.

Fra le novità troviamo nuovo paraurti anteriore, nuove prese d’aria, alloggiamento dei fendinebbia rivisto, nuovi fari a LED con luci di marcia diurna a LED, cerchi in lega con un nuovo design e altro ancora.

All’interno del nuovo restyling trova posto il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto. La variante internazionale del SUV ha ricevuto anche un nuovo quadro strumenti digitale, un nuovo design per il volante, nuovi controlli del clima ed eleganti prese d’aria.

Naturalmente, la Jeep Compass top di gamma avrà interni migliori per distinguerla dagli altri allestimenti. In particolare, il cruscotto sarà rifinito con rivestimenti in pelle a doppia cucitura, inserti in alluminio spazzolato, un nuovo volante a tre razze e un tetto apribile panoramico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo facelift per il mercato indiano avrà gli stessi propulsori disponibili per l’attuale modello. Questi includono il benzina da 1.4 litri con potenza di 160 CV e 250 nm, abbinato a un cambio automatico DCT a 7 rapporti, e il diesel da 2 litri con potenza di 171 CV e 350 nm, affiancato da una trasmissione manuale a 6 velocità. La variante 4×4 avrà un cambio automatico a 9 rapporti prodotto da ZF

