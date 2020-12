Jeep Compass 2021: il modello indiano si mostra in anteprima in immagini ufficiali

La tanto attesa Jeep Compass 2021 sarà presentata in India il mese prossimo, come confermato in un recente articolo. In particolare, la casa automobilistica americana presenterà il nuovo restyling del SUV il 7 gennaio. La vettura ha debuttato ufficialmente per la prima volta in occasione del Salone di Guangzhou (in Cina) tenutosi il mese scorso.

Nelle ultime ore, il marchio di FCA ha anticipato l’arrivo nel mercato indiano della Compass 2021 tramite alcune immagini pubblicate sul sito Web ufficiale. Queste mostrano parte di un esemplare dipinto in nuovo colore verde. La casa automobilistica dovrebbe iniziare molto presto ad accettare le prenotazioni della Compass restyling in India. Questa sarà prodotta nello stabilimento FCA a Ranjangaon (Maharashtra).

Jeep Compass 2021: ecco le prime foto ufficiali del restyling

Lo storico marchio americano sta sviluppando anche una versione a sette posti del SUV che, in base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, dovrebbe condividere la piattaforma e la gamma di motori con il modello a cinque posti. Il nuovo facelift porterà con sé aggiornamenti estetici ma la parte meccanica rimarrà invariata.

A livello estetico, la Jeep Compass 2021 sarà molto più aggressiva rispetto al modello uscente. La parte frontale sarà caratterizzata da una griglia a nido d’ape più grande composta da sette barre cromate e abbinata a nuovi fari a LED dall’aspetto elegante con luci diurne a LED, un paraurti ridisegnato, una piastra paramotore finta, nuovi cerchi in lega a cinque razze, nuovi fanali posteriori e tanto altro ancora.

L’abitacolo della nuova Compass sarà composto da interni aggiornati, rivestimenti interamente in pelle, un cruscotto leggermente rivisto e il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici. Questo supporterà Android Auto ed Apple CarPlay. Il nuovo restyling del SUV proporrà, inoltre, un nuovo volante a tre razze, dei sedili anteriori con ventilazione, ricarica wireless per smartphone compatibili, retrocamera, aria condizionata automatica, un quadro strumenti completamente digitale e molto altro ancora.

Rispetto alla variante internazionale, il facelift della Jeep Compass dedicato al mercato indiano dovrebbe mantenere gli stessi motori del precedente modello. Parliamo del benzina MultiAir da 1.4 litri e del diesel Multijet da 2 litri, entrambi conformi allo standard BS6. I due propulsori potranno essere abbinati a un cambio manuale a 6 marce, una trasmissione a 9 rapporti oppure un cambio automatico DCT a 7 velocità.

