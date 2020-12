Nuova Fiat Punto nel 2022 potrebbe essere cosi

Che ci siano speranze e possibilità di un ritorno futuro della Fiat Punto, appare ormai una quasi certezza. Il ritorno della Fiat Punto è stato a più riprese confermato anche da Olivier Francois che di recente ha anche ammesso che un modello come la Punto esprimeva rappresenta un prodotto decisamente importante all’interno del listino di casa Fiat. La definizione fornita dallo stesso Francois è stata quella di una vettura che ritornerà con una volontà: quella di non essere una realizzazione “tradizionale”.

Forse proprio grazie al suggerimento di Oliver Francois l’immaginazione che potrebbe condurre al design della nuova Fiat Punto ha sfiorato altri confini, generando una interessante ondata di proposte provenienti da più parti. In ogni caso la nuova Fiat Punto non dovrebbe arrivare prima dei prossimi due anni, in questo senso la fusione tra FCA e PSA potrebbe davvero aiutare per un concreto scambio di piattaforme che potrebbe giovare proprio per l’avvio dei lavori in ottica Punto.

Nuova Fiat Punto 2022: Un progetto di rottura col passato

L’idea che vediamo qui è una realizzazione di Krzysztof Matysek che sul suo profilo Behance ha fornito una interessante proposta di stile. L’idea di Matysek va infatti oltre quelli che sono i classici canoni che abbiamo visto finora essere applicati sul futuro design della Punto, dallo stesso designer la proposta viene definita come Fiat Punto SUV.

Il design esterno rispecchia infatti i canoni estetici tipici dei crossover (a cominciare dalle protezioni per il sottoscocca anteriore e posteriore), sebbene alcune linee audaci soprattutto in termini di inclinazione del tetto conferiscono alla Punto qui proposta un aspetto da sportiva. Un po’ azzardato l’utilizzo del logo a strisce, tipico degli Anni Novanta, al quale manca una delle linee verticali. Dal punto di vista del frontale i fari appaiono sottili e prolungati verso i passaruota mentre la stessa sezione frontale ricorda il design visto sulla Concept Centoventi. Nel complesso le linee appaiono muscolose.

Immancabili poi i fanali posteriori con disposizione verticale mentre gli specchietti retrovisori vengono sostituiti da due telecamere. All’interno il design lascia spazio alla modernità con elementi minimali e grandi schermi per il sistema multimediale, per il cruscotto e per i sistemi con telecamere che sostituiscono i due specchietti retrovisori.

Uno schermo più piccolo gestisce anche i comandi del climatizzatore automatico, mentre la trasmissione viene immaginata automatica. Di certo il design audace di Matysek rappresenta uno studio interessante, che difficilmente vedremo sulla variante di serie della futura Fiat Punto.

La piattaforma CMP potrebbe riservarci delle belle sorprese, ovviamente non potranno mancare le versioni full elettric.

