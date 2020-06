Fiat Punto 2022 con piattaforma CMP: ecco come sarebbe

La fusione tra FCA e PSA continua nonostante alcuni piccoli ostacoli incontrati durante il percorso. Il futuro dei due grandi gruppi automobilistici è sicuramente interessante e potrebbe far tornare alcune auto del passato molto apprezzate come ad esempio la Fiat Punto.

Addetti ai lavori sostengono che la casa automobilistica torinese potrebbe ritornare sul mercato europeo con la sua compatta. Sebbene Fiat Chrysler Automobiles abbia la piattaforma compatta utilizzata per Jeep Compass e Renegade, questa non è dedicata allo sviluppo di auto più piccole ed economiche.

Fiat Punto: la nuova generazione della compatta potrebbe essere così

Pertanto il marchio di Torino potete sfruttare la fusione FCA-PSA per utilizzare la piattaforma CMP in modo da sviluppare la nuova generazione della Punto. Gli ultimi rumor affermano che il nuovo modello potrebbe essere commercializzato attorno al 2022 grazie a un processo di sviluppo che avverrà molto più velocemente rispetto a prima.

Detto ciò, un sito Web francese ha ipotizzato in render come potrebbe essere la nuova generazione della Fiat Punto dedicata al mercato europeo. La vettura potrebbe avere in comune diverse caratteristiche con l’Opel Corsa con la quale ha già condiviso la piattaforma in passato quando Fiat e General Motors erano unite.

La nuova vettura presenterebbe una lunghezza di poco superiore ai 4 metri e un passo di circa 2,54 metri. Inoltre, è attesa l’implementazione di un motore elettrico da 136 CV e una batteria da 50 kWh.

La Fiat Punto 2022 è solo un esempio di come la casa automobilistica torinese potrebbe sfruttare molto bene la piattaforma CMP, soprattutto per le prossime generazioni di Argo e Cronos. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se davvero il brand torinese introdurrà in commercio la nuova generazione della famosa vettura.