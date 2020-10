Nuova Fiat Punto: ecco cosa sappiamo

Sembra sempre più vicino il ritorno di Fiat Punto nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Per il momento sappiamo con certezza che Fiat tornerà nel segmento B con almeno due vetture. Una di queste potrebbe essere una nuova Fiat Punto. L’auto sarà prodotta in Polonia presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Tychy insieme a Lancia Ypsilon.

Ecco cosa sappiamo sulla nuova Fiat Punto

La nuova Fiat Punto sarà realizzata sulla piattaforma CMP che sarà messa a disposizione dal gruppo PSA. La vettura arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica sfruttando il fatto che la piattaforma di PSA può accogliere anche vetture a zero emissioni. Da escludere la presenza di varianti ibride nella gamma che invece sicuramente disporrà di motori a benzina e ibridi.

L’annuncio ufficiale del ritorno di Fiat Punto nella gamma della casa automobilistica di Torino verrà dato verso la metà del prossimo anno. La presentazione del veicolo dovrebbe avvenire nel corso del 2022 mentre per il debutto sul mercato si parla di fine 2022 inizio 2023 con questa seconda data che al momento sembra la più probabile.

La nuova Fiat Punto sarà venduta in tutta Europa mentre non sarà commercializzata in altri continenti. Questo modello, a quanto pare, sarà uno dei primi ad essere annunciato dal nascente gruppo Stellantis il prossimo anno. Probabile che nuove informazioni su questo modello le avremo già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo all’annuncio ufficiale del suo ritorno sul mercato.

