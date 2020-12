Peugeot Landtrek inizia a essere testato tra Rio e San Paolo

In attesa del suo debutto previsto agli inizi del 2022 in Brasile, Peugeot Landtrek riceverà modifiche meccaniche esclusive per quel paese. E come si può vedere da queste immagini i test per il modello sono già iniziati in Brasile tra Rio e San Paolo.

Le foto spia sono state scattate sulle rive di Via Dutra, che collega San Paolo a Rio de Janeiro. L’incontro con il pick up medio della casa automobilistica del leone sarebbe avvenuto a Roseira (SP), a circa 120 km dallo stabilimento Peugeot a Porto Real (RJ).

Tuttavia, questo non è un modello fabbricato nello stabilimento di Rio, ma probabilmente un’unità importata dalla Cina, dove attualmente vengono prodotti tutti i Peugeot Landtrek venduti nel mondo.

Secondo Peugeot, il modello, già lanciato in Messico, arriverà per tutto il 2021 in diversi paesi dell’America Latina, questa volta prodotto in Uruguay. Invece i tre grandi mercati dell’America latina Brasile, Argentina e Colombia avranno l’auto solo nel 2022.

In America Latina la casa automobilistica francese con il suo Peugeot Landtrek intende iniziare una lotta con Hilux, Ranger e compagnia. L’obiettivo è quindi quello di offrire raffinatezza e comfort e, principalmente, motore diesel abbinato al cambio automatico.

