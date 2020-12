Peugeot 308 SW: perfetta per chi cerca spazio e dinamica di guida appagante

Nonostante il grande successo conquistato da SUV e crossover, le station wagon continuano ancora ad essere presenti sul mercato. Questo tipo di vettura è dedicata a chi cerca una dinamica di guida appagante e spazio allo stesso tempo. Questi due requisiti vengono soddisfatti ottimamente dalla Peugeot 308 SW che recentemente ha ricevuto un duplice aggiornamento.

La 308 è un modello che ha ottenuto un grande successo nel corso degli ultimi anni con oltre 40 premi vinti e 1,5 milioni di esemplari prodotti, di cui oltre 100.000 venduti soltanto in Italia. Tale successo è dovuto anche al design che l’ultimo restyling ha migliorato con la nuova tinta per la carrozzeria Blu Vertigo e il Pack Black ottenibile su richiesta per dare ancora più personalità al veicolo.

Peugeot 308 SW: la station wagon spaziosa ed elegante

La novità principale presente sulla Peugeot 308 SW è il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit che adotta una strumentazione 100% digitale e un display HD da 10 pollici, disponibile di serie su tutte le versioni. Oltre a questo, la vettura può vantare su comfort, sicurezza e piacere di guida.

A bordo della nuova gamma della 308 SW troviamo un completo elenco di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questi aiutano il conducente nelle varie fasi di guida. Fra questi abbiamo il monitoraggio dell’angolo cieco con azione sul volante, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione e l’avviso in caso di distrazione alla guida.

In aggiunta, ci sono il cruise control adattivo che ferma completamemte l’auto e la fa partire da sola e l’avviso di superamento involontario della corsia con correzione automatica della traiettoria. La retrocamera Visiopark con visione a 180° presente sulla Peugeot 308 SW, invece, consente di effettuare manovre e parcheggi in maniera molto semplice.

Visto che parliamo di una station wagon, troviamo un abitacolo e un vano bagagli versatili e spaziosi. Quest’ultimo propone una capacità di 610 litri, estendibile fino a 1660 litri abbattendo lo schienale posteriore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la vettura viene proposta con due motori turbo benzina PureTech da 110 e 130 CV e il propulsore diesel BlueHDi da 130 CV. Tutte le motorizzazioni possono essere abbinate a un cambio automatico a 8 rapporti.

