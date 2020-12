Jeep Wrangler JL Launch Edition: ecco il progetto di Sterling Automotive

Sterling Automotive è una delle società di tuning più famose nel Regno Unito quando si tratta di aggiungere un tocco di unicità ai veicoli. Sin dalla sua fondazione, il tuner ha realizzato diversi progetti davvero interessanti che hanno fatto perdere la testa a tantissime persone.

Sicuramente, hanno qualche vero talento all’interno per realizzare queste vere e proprie opere d’arte automobilistica. In questo articolo vi parleremo di uno degli ultimi progetti realizzati da Sterling Automotive che riguarda l’iconica Jeep Wrangler. Si tratta di un esemplare a due porte con motore diesel con specifiche europee.

Jeep Wrangler: scopriamo le caratteristiche della versione Launch Edition di Sterling Automotive

Sotto il cofano della vettura si nasconde più precisamente un EcoDiesel a quattro cilindri in linea da 2.2 litri con quattro valvole per cilindro e un rapporto di compressione di 15.5:1. A circa 3500 g/min, questo SUV riesce a sviluppare fino a 200 CV e 450 nm di coppia massima a 2000 g/min.

L’intera potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote attraverso una trasmissione automatica a 8 rapporti che consente anche di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. La potenza frenante viene gestita invece da freni a disco ventilati su tutti e quattro i lati. La Jeep Wrangler è dotata poi di cerchi da 18” a cinque raggi. La Wrangler a due porte pesa 2029 kg mentre il passo misura 2459 mm.

A livello di prestazioni, Sterling Automotive non ha applicato alcun miglioramento al propulsore a gasolio bensì ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul lato estetico. Il risultato finale sembra il di Darth Vader dell’off-road. I cerchi originali sono stati sostituiti da un set Pro Comp da 17” avvolti in pneumatici all-terrain Davanti Terratoura.

Sulla parte anteriore, gli esperti di Sterling hanno implementato un paio di estensioni del paraurti mentre la griglia originale è stata rimossa per fare spazio a un modulo su misura con barre orizzontali. Sui lati di questa Jeep Wrangler a due porte notiamo dei robusti parafanghi mentre sulla parte posteriore c’è un particolare copriruota di scorta.

Ultimo ma non meno importante, l’abitacolo ha ricevuto un assortimento di finiture in alcantara sul cruscotto e sui pannelli delle portiere, dei sedili rivestiti in pelle e diversi stemmi Sterling che completano il tutto. Viste tutte queste modifiche applicate all’iconico fuoristrada, adesso costa 52.995 sterline (58.468 euro) e inoltre la società di tuning ha soprannominato il progetto Jeep Wrangler JL Launch Edition.

