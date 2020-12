PaxPower Alpha F-150: un altro avversario da 781 CV del TRX

Il Ram 1500 TRX ha cambiato sicuramente le carte in tavola nel segmento dei pick-up ad alte prestazioni. Questo perché è equipaggiato dal prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 712 CV e 881 nm di coppia massima. Come facilmente intuibile, questi numeri rendono il TRX molto più potente di modelli come il Ford F-150 Raptor.

Oltre allo Yenko/SC Silverado e all’Hennessey Venom 800, però, c’è un altro avversario che il pick-up Hellcat deve assolutamente temere. Stiamo parlando del PaxPower Alpha F-150 2021 basato sul nuovo F-150 Raptor.

PaxPower Alpha F-150: il pick-up di Ford diventa molto più potente grazie al tuner

Progettato per essere un pick-up off-road estremo, l’Alpha F-150 presenta un design esterno aggressivo con parafanghi più larghi e cerchi da 17” avvolti in pneumatici da 35”. Il modello sfoggia anche un cofano motore con prese d’aria, un impianto di scarico sportivo e un pacchetto grafico esterno.

Le modifiche proseguono sotto la carrozzeria in quanto la maggior parte delle componenti di serie delle sospensioni saranno sostituite da quelle presenti sul precedente F-150 Raptor. PaxPower afferma che il kit include assi, ammortizzatori e bracci di controllo Fox Racing. Troviamo anche molle a balestra e tubi dei freni sempre del precedente Raptor.

Il pacchetto Alpha F-150 costa 18.950 dollari e la trasformazione richiede circa tre settimane. Tuttavia, i clienti possono aggiungere una serie di opzioni tra cui paraurti in acciaio heavy duty che forniscono una protezione aggiuntiva al costo di 6950 dollari (5738 euro) e delle barre luminose a LED.

Sul fronte delle prestazioni, lo speciale Ford F-150 Raptor può essere dotato di un compressore volumetrico dal costo di 12.850 dollari (10.610 euro) da aggiungere ai modelli equipaggiati dal motore V8 da 5 litri. Questa modifica permette al propulsore di produrre 781 CV e 915 nm.

Poiché la maggior parte degli acquirenti dell’F-150 non opta per l’otto cilindri, PaxPower offre dei pacchetti performance anche per gli altri propulsori. Ad esempio, l’EcoBoost V6 da 3.5 litri può essere abbinato a una presa d’aria fredda, un intercooler più grande e una taratura del motore rivista. Grazie a queste modifiche, il powertrain sviluppa 507 CV e 847 nm. Aggiornamenti simili possono essere applicati anche al turbodiesel Power Stroke V6 da 3 litri la cui potenza passa a 406 CV e 827 nm.

