Hennessey Venom 800 è pronto per sfidare il nuovo Ram 1500 TRX

Ford ha presentato la 14ª generazione del Ford F-150 all’inizio del 2020. Il famoso tuner texano Hennessey Performance ha annunciato poche ore fa un’edizione limitata speciale del pick-up chiamata Hennessey Venom 800 che offre potenza e accelerazione simili a quelle di una supercar.

La società di tuning è partita da un F-150 SuperCrew 2021 equipaggiato da un motore V8 da 5 litri e dotato di quattro ruote motrici. Accanto al powertrain è presente un compressore da 3 litri che fornisce 8 psi di boost, oltre ad aggiornare una serie di componenti tra cui la pompa del carburante, l’aspirazione e gli iniettori del carburante. Hennessey ha poi implementato un impianto di scarico in acciaio inossidabile.

Hennessey Venom 800: lo speciale pick-up è pronto per fronteggiare il Ram 1500 TRX

Complessivamente, lo speciale Venom 800 è capace di sviluppare una potenza di 816 CV a 6200 g/min e 986 nm di coppia massima a 4100 g/min, se alimentato tramite un carburante E85. Con questi numeri, lo speciale Ford F-150 si propone come un degno avversario del nuovo Ram 1500 TRX.

Quest’ultimo è stato annunciato ufficialmente il mese scorso con sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri da 712 CV e 881 nm, preso in prestito dalle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat (e non solo). Il Venom 800 ha in più 104 CV e 105 nm rispetto al 1500 TRX ma quest’ultimo propone circa il doppio della potenza disponibile in un F-150 non modificato.

Secondo quanto affermato dal tuner texano, lo speciale pick-up impiega soli 3,6 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, quindi è tre decimi di secondo più lento di una Mustang GT500 e quasi un secondo pieno più veloce del TRX. Inoltre, l’Hennessey Venom 800 è in grado di completare il quarto di miglio in 11,9 secondi a 186 km/h.

Il pick-up è dotato di un impianto frenante Brembo composto da pinze anteriori a sei pistoncini e rotori da 38,35 cm. Hennessey Performance ha aumentato le abilità off-road del Ford F-150 aggiungendo un kit di sollevamento da 15,24 cm, degli ammortizzatori più robusti con serbatoi esterni e cerchi da 20” abbinati a pneumatici da 35”.

Il paraurti anteriore progettato su misura dispone di luci a LED integrate e inoltre abbiamo una griglia specifica per questo modello e un assortimento di badge e decalcomanie che completano le modifiche. All’interno, il tuner ha aggiunto una targa numerata sul cruscotto.

Hennessey prevede di costruire appena 100 esemplari dell’Hennessey Venom 800 per il model year 2021, ognuno al prezzo di 149.500 dollari (123.491 euro). Questa cifra include anche una garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km) ma esclude la consegna e gli optional.

