Yenko/SC Silverado è l’avversario perfetto per il Ram 1500 TRX

L’originale Yenko Camaro è stato prodotto fra il 1967 e il 1969 e soltanto circa 200 esemplari sono stati realizzati da Don Yenko, pilota e proprietario di una concessionaria Chevrolet. Questo è stato sufficiente per permettere al marchio Yenko/SC di essere riconosciuto come un brand performance, anche 50 anni dopo.

Nel 2015, Specialty Vehicle Engineering ha iniziato a produrre dei nuovi veicoli Yenko e l’ultimo prende il nome di Yenko/SC Silverado 2021. Questo è equipaggiato da un motore con potenza di 800 CV basato sul V8 LT1 da 6.2 litri. Yenko prevede di costruire soltanto 50 unità di questo veicolo e, considerando le sue specifiche tecniche, sembra uno dei rivali più interessanti del nuovo Ram 1500 TRX.

Yenko/SC Silverado: ecco l’ultima creazione dell’azienda

Gli acquirenti possono scegliere qualsiasi colorazione originale da applicare al proprio esemplare e di scegliere fra due versioni: Crew Cab e Double Cab. Il pick-up off-road viene fornito con un cambio automatico a 6 velocità aggiornato, un impianto frenante Brembo più grande anteriormente (che include pinze a sei pistoncini e rotori ventilati Duralife da 40,89 cm), un kit di sollevamento BDS da 10,16 cm, ammortizzatori Fox anteriori e posteriori di alta qualità e una barra antirollio posteriore heavy-duty.

Sul pannello laterale troviamo la scritta Yenko Off-Road e un inserto del cofano realizzato in materiale composito. Lo Yenko/SC Silverado 2021 dispone poi di cerchi anteriori e posteriori in lega di alluminio a 12 razze da 20″ con finitura opaca, avvolti in pneumatici off-road Nitto Ridge Grappler LT295/60R20.

Ciascuno dei 50 esemplari includerà un badge numerato identificativo, due portachiavi numerati, un certificato di origine del produttore e una garanzia limitata di 3 anni/36.000 miglia.

Il prezzo è di circa 90.000 dollari. Parliamo di una cifra superiore al Ram 1500 TRX costruito direttamente in fabbrica da Ram che è equipaggiato dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare 712 CV e 881 nm di coppia massima.

