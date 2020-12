Jeep Grand Cherokee 2022 avvistata negli Stati Uniti | Foto spia

Un prototipo della Jeep Grand Cherokee 2022 è stato avvistato in Pennsylvania durante una fase di test su strada pubblica. Sebbene il veicolo sia pesantemente camuffato, ci dà uno sguardo migliore al posteriore ridisegnato, caratterizzato da un nuovo paraurti con doppio impianto di scarico integrato.

Possiamo anche vedere una ruota di scorta montata nel sottoscocca e luci posteriori tridimensionali che spuntano dal rivestimento mimetico. Ulteriori dettagli sono difficili da rilevare ma possiamo vedere dei fari anteriori a forma di freccia, gli inserti a rete della griglia a nido d’ape e quelli che sembrano essere dei fendinebbia a forma di boomerang. Notiamo anche una nuova griglia che potrebbe prendere spunto dal design visto sul concept Grand Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee 2022: un prototipo totalmente camuffato

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) non ha parlato molto della prossima generazione della Grand Cherokee e della sua versione a tre file. Tuttavia, a causa del coronavirus, l’azienda ha confermato che il modello a tre file sarà svelato nel primo trimestre del 2021 mentre la variante standard arriverà nel terzo trimestre.

Entrambi i SUV dovrebbero sorgere una versione modificata della piattaforma Giorgio di Alfa Romeo che si trova alla base di Giulia e Stelvio. Le motorizzazioni non sono state ancora confermate, a parte la variante ibrida plug-in. Le ultime indiscrezioni, però, affermano che la Jeep Grand Cherokee 2022 dovrebbe essere proposta con i propulsori Pentastar V6 da 3.6 litri ed Hemi V8 da 5.7 litri. Sono emersi anche rumor riguardanti un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri.

Un’altra caratteristica attesa sulla nuova generazione del SUV è la presenza di sospensioni pneumatiche in quanto alcune foto spia precedenti hanno mostrato un prototipo della versione a tre file con altezza superiore al normale.

