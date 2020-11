Nuova Jeep Grand Cherokee: inedite foto spia

Il SUV Jeep Grand Cherokee è il veicolo più vecchio tra quelli presenti nella gamma del marchio americano. È stato messo in vendita per la prima volta nel 2010 e da allora ha ricevuto alcuni aggiornamenti. Ma una nuova Grand Cherokee completamente ridisegnata è finalmente in arrivo e questa settimana alcune foto spia di un prototipo mimetizzato sono emerse sul web. Nonostante i pesanti camuffamenti, la nuova Jeep Grand Cherokee è più grande e sembra avere uno stile ispirato al Grand Wagoneer recentemente svelato.

La nuova Jeep Grand Cherokee ha proporzioni più lineari, con un frontale più ripido e un portellone alto e squadrato. Sia il passo che lo sbalzo posteriore sembrano più lunghi del modello attuale, il che è in linea con le voci che dicono che la nuova generazione avrà una terza fila di posti a sedere disponibile. L’iconica griglia a sette slot di Jeep sembra essere inclinata in avanti, simile alle vecchie BMW con il naso di squalo come la Serie 6 originale e le luci posteriori sono sottili e potrebbero essere collegate da una barra luminosa a tutta larghezza.

La nuova Jeep Grand Cherokee dovrebbe poggiare su una versione modificata della piattaforma Giorgio di Alfa Romeo a trazione posteriore, che dovrebbe migliorare la qualità di guida, il comfort e la dinamica di guida. Diversi sistemi di trazione integrale e quattro ruote motrici saranno offerti proprio come il modello attuale, così come le sospensioni pneumatiche regolabili. Un modello Trailhawk fuoristrada dovrebbe continuare a essere disponibile.

I propulsori sono il più grande punto interrogativo a proposito di questo modello. Il motore di base potrebbe essere il collaudato Pentastar V6 di Chrysler, probabilmente in versione ibrida leggera, ma anche il motore a quattro cilindri turbo ibrido leggero del Wrangler potrebbe essere utilizzato come motore di base. Sembra una scommessa sicura che anche l’Hemi V8 sarà disponibile. Potrebbe essere disponibile la nuova configurazione ibrida plug-in a quattro cilindri di Jeep o forse un nuovo PHEV a sei o otto cilindri che non abbiamo ancora visto.

