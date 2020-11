Nuova Jeep Grand Cherokee: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Dopo diversi anni di pausa, Jeep porterà sul mercato la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee in occasione del model year 2022. Questo segna l’arrivo sul mercato della quinta generazione del popolare SUV di medie dimensioni. Sebbene il nuovo modello manterrà lo stesso carattere dei suoi predecessori, promette anche di guardare al futuro con diversi cambiamenti.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la nuova Grand Cherokee sorgerà su una versione modificata della piattaforma Giorgio a trazione posteriore utilizzata da Alfa Romeo per realizzare lo Stelvio (e la Giulia). Questo pianale dovrebbe migliorare le capacità del SUV senza sacrificare le sue prestazioni in off-road.

Nuova Jeep Grand Cherokee: ecco tutto ciò che conosciamo fino ad ora sul nuovo SUV

La casa automobilistica americana prevede di offrire una serie di allestimenti per la nuova generazione, con la maggior parte dotati della trazione posteriore come standard. Tuttavia, ogni Jeep Grand Cherokee 2022 proporrà la trazione integrale almeno come optional.

La nuova generazione del SUV dovrebbe dare agli acquirenti una serie di motorizzazioni fra cui scegliere. Proprio come il modello venduto oggi, dovrebbe essere offerta con il V6 da 3.6 litri con quasi 300 CV di potenza, l’Hemi V8 da 5.7 litri da oltre 350 CV e forse anche i propulsori turbo a quattro cilindri da 2 litri e V6 turbodiesel da 3 litri della Wrangler.

Allo stesso modo, la nuova Grand Cherokee potrebbe essere commercializzata anche in versione 4xe ibrida plug-in con un gruppo propulsore benzina+elettrico. Per coloro che cercheranno le massime prestazioni, il marchio di FCA metterà a disposizione alcune varianti SRT. Resta da vedere, però, se l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri continuerà ad essere offerto anche sulla prossima generazione.

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che Jeep potrebbe proporre anche una versione Desert Rated con caratteristiche molto simili al Gladiator Mojave. Inizialmente, la Grand Cherokee 2022 dovrebbe essere commercializzata solo in versione a passo lungo in grado di ospitare all’interno tre file di sedili. La variante per cinque persone e a passo più corto, invece, potrebbe debuttare più tardi, forse come modello 2023.

A bordo del SUV troveremo l’ultima generazione del sistema di infotainment Uconnect e probabilmente verrà abbinata a display touch da 8.4 o 12 pollici. Basandosi sulle recenti foto spia emerse in rete, il famoso artista Abimelec Arellano (abimelecdesign) ha realizzato un progetto digitale in cui immagina come potrebbe essere il design finale della nuova Jeep Grand Cherokee.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI