Alfa Romeo Giulia e Stelvio: debutto ufficiale per il MY 2021

A distanza di poco più di una settimana dal rilascio dei listini ufficiali, debuttano oggi le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione MY 2021. Il nuovo aggiornamento della gamma dei modelli di segmento D della casa italiana porta con sé alcune novità agli allestimenti andando a confermare tutte le nuove funzionalità presentate dalle versioni MY2021, il cui successo è stato fortemente limitato dalla crisi del mercato delle quattro ruote legata alla pandemia.

Tra le novità di Giulia e Stelvio MY 2021 troviamo l’allestimento top di gamma Veloce Ti, che unisce contenuti sportivi ed uno stile ricercato andando così a proporre una dotazione di serie ed un carattere sportivo in linea con quelle che sono le richieste dei clienti più esigenti. C’è poi il debutto dei nuovi motori in linea con le normative E6d-Final. La gamma di motorizzazioni non presenta sostanziali novità ma può comunque contare su di un aggiornamento necessario per il rispetto dei vincoli sulle emissioni.

Per quanto riguarda lo Stelvio, inoltre, c’è anche il debutto di inediti cerchi in lega da 21 pollici che puntano a massimizzare le doti dinamiche del SUV andando ad ampliare l’offerta del modello. A disposizione dei clienti ci sono cerchi caratterizzati da una doppia finitura brunita ed argentata. Per la versione Quadrifoglio, inoltre, è prevista la presenza di un modello specifico.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Ti: il nuovo allestimento che strizza l’occhio alle Quadrifoglio

Le nuove Giulia e Stelvio MY 2021 puntano su sportività ed eleganza. Alfa Romeo ha, quindi, scelto il nuovo allestimento Veloce Ti come simbolo del top della gamma di Giulia e Stelvio MY 2021 (oltre naturalmente alle super sportive Quadrifoglio). La casa italiana sottolinea che l’allestimento Veloce Ti rappresenta l’eccellenza tecnica e motoristica del modello, unendo la sportività delle versioni Veloce ad uno stile ancora più ricercato ed accattivante. Le versioni Veloce Ti condividono alcuni elementi di stile con le Quadrifoglio, sia per gli interni che per gli esterni.

Quest’allestimento include un nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, il body kit in tinta con la carrozzeria e le immancabili palette del cambio in alluminio solidali al piantone dello sterzo. Da notare che la Giulia Veloce Ti include anche paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio. Per lo Stelvio Veloce Ti c’è il debutto di nuovi cerchi in lega da 21 pollici a cinque fori (successivamente disponibili anche su altri allestimenti). All’interno dell’abitacolo ci sono diversi richiami alle Quadrifoglio con i sedili sportivi in pelle e Alcantara e le finiture in fibra di carbonio.

Le versioni Veloce Ti di Giulia e Stelvio MY 2021 sono abbinabili al motore 2.0 turbo benzina da 280 CV oppure al 2.2 turbo diesel da 210 CV. Per entrambe le configurazioni è prevista la presenza del cambio automatico ad 8 rapporti e della trazione integrale Q4. Per quanto riguarda i prezzi di listino, invece, la Giulia Veloce Ti con il benzina da 280 CV costa 65.900 euro mentre in abbinamento al diesel da 210 CV costa 64.700 euro. Lo Stelvio Veloce Ti parte da 71.200 euro, con il diesel da 210 CV. Il benzina da 280 CV, invece, costa 72.200 euro.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2021: i listini

Il listino prezzi delle versioni MY 2021 di Giulia e Stelvio è disponibile già dalla scorsa settimana. Per un quadro completo in merito ai prezzi di tutte le versioni disponibili dei due modelli è possibile dare un’occhiata ai nostri articoli relativi al listino della Giulia MY 2021 ed al listino dello Stelvio MY 2021.

Tra le principali novità della gamma MY 2021 segnaliamo il nuovo allestimento entry level Rosso Edizione che propone una dotazione di serie decisamente più ricca rispetto alle precedenti versioni base dei due modelli. L’aumento della dotazione si accompagna anche all’aumento del prezzo di listino. Giulia MY 2021 parte ora da 45 mila euro mentre Stelvio MY 2021 parte da 51.500 euro.

Come sottolineato in precedenza, non ci sono sostanziali novità per la gamma di motorizzazioni. Bisogna segnalare, in ogni caso, alcune modifiche al listino della Giulia. Con il MY 2021, infatti, esce di scena la versione con motore turbo diesel da 136 CV mentre la versione con il benzina da 250 CV, utile per evitare il superbollo, è ora abbinabile all’allestimento Sprint e non più alla versione Veloce con un calo del prezzo d’acquisto.

Guida autonoma di livello 2 e Alfa Connect Services

Seguendo la strada indicata alle versioni MY 2020, anche le nuove Giulia e Stelvio MY 2021 possono contare su di una ricca gamma di ADAS per la guida autonoma di livello 2 e su servizi di connettività avanzata, in grado di offrire un’esperienza d’utilizzo completa ai clienti. Scegliendo le nuove versioni di Giulia e Stelvio, quindi, sarà possibile abbinare sportività, sicurezza e tecnologia in un mix con cui Alfa Romeo punta a conquistare la sua clientela.

Per quanto riguarda gli ADAS, su Giulia e Stelvio MY 2021 troviamo il Lane Keeping Assist, l’Active Blind Spot Assist, l’Active Cruise Control, il Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control. Presenti anche il Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control oltre al Driver Attention Assist che va a compeltare una ricca gamma di soluzioni per la sicurezza di guida.

Per l’intera gamma MY 2021, inoltre, ci sono i servizi Alfa Connect Services. A disposizione degli utenti ci sono svariati pacchetti che offrono connettività avanzata a bordo e servizi aggiuntivi molto utili per massimizzare sicurezza e comfort in tutte le condizioni. Tra i pacchetti disponibili troviamo My Assistant, che consente di inviare richieste di soccorso al call center con posizione e identificativo del veicolo.

Ci sono poi i pacchetti My Remote, che consente di controllare alcune funzionalità del veicolo dallo smartphone, My Car, per tenere sotto controllo lo stato di salute e alcuni parametri del veicolo, e My Navigation, per semplificare la navigazione e la ricerca di destinazione e punti di interesse. Presenti anche i pacchetti My Wi-Fi, per condividere la connessione Internet con più dispositivi, My Theft Assistance, utile in caso di tentato furto, e My Fleet Manager, pensato per le flotte.

