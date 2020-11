Alfa Romeo Stelvio MY 2021: svelato il listino prezzi ufficiale

Senza un vero e proprio annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni, Alfa Romeo ha rilasciato il listino prezzi del Model Year 2021 dell’Alfa Romeo Stelvio. La nuova versione del SUV della casa italiana, a differenza del MY 2020, non porta con sé grandi novità ma una piccola ottimizzazione della gamma in vista delle novità in arrivo nel corso del prossimo anno quando registreremo il debutto del restyling di metà carriera dello Stelvio.

Ricordiamo che il restyling porterà al debutto anche le motorizzazioni mild hybrid che dovrebbero rappresentare una delle principali novità del prossimo aggiornamento del SUV. Il debutto del restyling è fissato per il 2021 inoltrato. Al momento, Alfa Romeo non ha ancora rilasciato alcun dettaglio in merito all’aggiornamento.

Nel frattempo, il nuovo Stelvio MY 2021 va a confermare le novità del MY 2020 con piccole modifiche e con il lancio della nuova versione speciale Rosso Edizione, una entry level disponibile in un’unica configurazione e caratterizzata da una buona dotazione di serie, decisamente superiore rispetto a quella della versione base dello Stelvio MY 2020.

Ecco le novità del MY 2021 del SUV della casa italiana, i motori, gli allestimenti ed i prezzi che caratterizzano il listino.

Alfa Romeo Stelvio MY 2021: la gamma di motorizzazioni

Nessuna sorpresa, per il momento, per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni dell’Alfa Romeo Stelvio. Il MY 2021, infatti, si limita a riproporre le unità che già conosciamo come il 2.0 turbo benzina, il 2.2 turbo diesel e, naturalmente, il 2,9 V6 biturbo della Quadrifoglio. La gamma dello Stelvio MY 2021, per quanto riguarda le unità benzina, comprende quattro varianti, tutte dotate di trazione integrale Q4.

L’entry level è sempre il 2.0 turbo in grado di erogare una potenza massima di 200 CV. Lo stesso motore è, inoltre, proposto nella variante da 250 CV ed in quella più potente da 280 CV. Al top della gamma c’è l’immancabile V6 della Quadrifoglio che offre 510 CV di potenza e, chiaramente, è abbinabile esclusivamente alla versione sportiva del SUV.

Anche la gamma diesel resta la stessa. Lo Stelvio MY 2021 presenta il 2.2 turbo diesel declinato in tre step di potenza. Il modello base ha 160 CV ed è abbinato alla trazione posteriore. La versione intermedia, invece, ha 190 CV ed è disponibile sia con trazione posteriore che con trazione integrale Q4. La versione top di gamma ha 210 CV e può essere ordinata solo con trazione integrale Q4.

Tutte le versioni dello Stelvio hanno il cambio automatico ad 8 rapporti.

Allestimenti e prezzi

La gamma dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2021 si articola in 8 versioni. Il modello “base” si chiama ora Rosso Edizione ed è disponibile esclusivamente in abbinamento al motore 2.2 turbo diesel da 160 CV con un prezzo di listino di 51.500 euro. Si tratta di un prezzo superiore rispetto alla precedente versione base del SUV, che partiva da 47.500 euro, ed anche all’allestimento Super del MY 2020 e non più in gamma con il MY 2021 che partiva da 50.500 euro.

La dotazione di serie della Rosso Edizione è decisamente più ricca rispetto alle precedenti versioni base del SUV. Questa variante dello Stelvio MY 2021, infatti, può contare sui cerchi in lega da 19 pollici Sport, sulle pinze freno rosse firmate Brembo, sui fari anteriori Bi-Xenon 35 W con Adaptive Frontlight System e su di un doppio terminale di scarico cromato.

Non manca il sistema Alfa Connect 8.8 pollici con sintonizzatore radio DAB e Alfa Connected Services. Da notare che c’è anche l’integrazione con Android Auto e Apple Car Play non prevista sulla vesione base del MY 2020. Presenti anche il sensore pioggia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il climatizzatore automatico bizona e la telecamera posteriore.

La gamma dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2021 comprende anche l’allestimento Sprint. Questa versione parte da 57 mila euro (con il 2.2 turbo diesel da 190 CV con trazione posteriore). Lo Stelvio Sprint è abbinabile anche al diesel da 190 CV con trazione integrale, con un prezzo di 59.700 euro, ed al 2.0 turbo benzina da 200 CV, a partire da 58.500 euro, e 250 CV, da 61.700 euro.

In listino c’è spazio anche per la Executive. Quest’allestimento è disponibile con il 2.2 turbo diesel da 190 CV (da 57 mila euro con trazione posteriore e da 59.700 euro con trazione integrale). In alternativa, l’allestimento è ordinabile anche con il 2.0 turbo benzina da 200 CV. In listino c’è anche la Business. Questa versione, pensata per le flotte, parte da 52.500 euro (2.2 diesel da 160 CV) o 56.500 euro (2.0 benzina da 200 CV).

La gamma più sportiva dello Stelvio MY 2020 comprende gli allestimenti Veloce, Ti e Veloce Ti. Questi tre allestimenti sono disponibili con il 2.0 turbo benzina da 280 CV con prezzi, rispettivamente, di 66.200 euro, 67.200 euro e 72.200 euro. Da notare, inoltre, la possibilità di abbinare i tre allestimenti al 2.2 turbo diesel da 210 CV, con prezzi di, rispettivamente, 65.200 euro, 66.200 euro e 71.200 euro. Lo Stelvio Ti è disponibile anche con il diesel da 190 CV e trazione integrale, con prezzi da 65.200 euro.

Completa la gamma dello Stelvio MY 2021 la versione top di gamma Quadrifoglio. La versione sportiva del SUV della casa italiana, l’unica a poter contare sul motore V6 da 510 CV è disponibile con un prezzo di listino di 101 mila euro, con un incremento di 500 euro rispetto al listino dello Stelvio Quadrifoglio MY 2020 presentato la scorsa primavera.

Lancio commerciale a dicembre

Il listino prezzi del nuovo Alfa Romeo Stelvio MY 2021 è stato divulgato, come detto, senza alcun comunicato ufficiale. Le immagini che trovate allegate all’articolo, infatti, si riferiscono al Model Year 2020 in quanto, per il momento, la casa italiana non ha ancora diffuso un nuovo set di immagini per il lancio del MY 2021.

La nuova versione del SUV, così come la nuova versione della Giulia, potrebbero essere annunciate in via ufficiale già nel corso della prossima settimana. L’effettiva commercializzazione dei nuovi modelli della casa italiana dovrebbe partire nel corso del mese di dicembre. Da notare che con l’inizio del prossimo mese di dicembre arriveranno anche le prime offerte lancio del nuovo Stelvio MY 2021.

In particolare, sarà interessante scoprire quali saranno le soluzioni pensate dalla casa italiana per la nuova Rosso Edizione. Il modello “entry level” della gamma presenta una dotazione decisamente più completa rispetto alle precedenti versioni base e potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata per chi è in cerca di un nuovo Stelvio senza spendere le cifre ben più alte richieste dagli altri allestimenti.

Maggiori dettagli sul nuovo Stelvio MY 2021, così come sulla Giulia MY 2021, arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutte le novità.

