Citroën Berlingo Rip Curl debutta anche nel Regno Unito

Dopo l’annuncio avvenuto in Italia, Citroën ha deciso di portare lo speciale Citroën Berlingo Rip Curl anche nel Regno Unito. La casa automobilistica francese ha voluto continuare la sua lunga collaborazione con il marchio di surf Rip Curl lanciando questa nuova edizione speciale.

Il nuovo Berlingo Rip Curl si basa sul popolare allestimento Flair, presente al centro della gamma della monovolume. L’equipaggiamento di serie include normalmente climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, barre del tetto nere, cerchi in lega da 16″ e sistema di infotainment con display touch da 8 pollici.

Citroën Berlingo Rip Curl: la versione speciale della monovolume arriva anche in UK

Il Citroën Berlingo Rip Curl aggiunge alcune caratteristiche extra che lo distinguono dal resto della gamma. Esempi sono gli inserti color ocra presenti attorno ai fendinebbia e sui pannelli Airbump lungo i lati e la grafica Rip Curl sulle portiere anteriori e il logo disposto sui pannelli laterali posteriori. Si tratta dello stesso layout utilizzato sulla C3 Aircross Rip Curl.

All’interno, il tema ocra viene ripreso nel rivestimento e nelle cuciture sul cruscotto, oltre al logo Rip Curl disposto sui tappetini. Il climatizzatore manuale è stato sostituito da uno automatico bizona e inoltre troviamo la retrocamera con visione a 180°. Per quanto riguarda le colorazioni, sono disponibili Natural White, Cumulus Grey, Platinum Grey e Onyx Black.

Lo speciale Berlingo Rip Curl può essere scelto con due motori: diesel BlueHDi 100 da 1.5 litri con trasmissione manuale a 6 velocità a un prezzo di partenza di 24.345 sterline (26.951 euro) e turbo benzina PureTech a tre cilindri da 1.2 litri da 130 CV che parte da 26.260 sterline (29.071 euro). Quest’ultimo propulsore è abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione anteriore.

Entrambe le versioni del Citroën Berlingo Rip Curl sono già disponibili per l’ordine presso le concessionarie Citroën presenti nel Regno Unito ma le prime consegne non sono previste fino all’inizio del 2021.

