Citroën C3 Aircross Rip Curl ora è ordinabile in Italia da 23.150 euro

Citroën ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in Italia della nuova Citroën C3 Aircross Rip Curl al prezzo di partenza di 23.150 euro. Rispetto alle altre versioni della C3 Aircross, questa serie speciale aggiunge maggior comfort e sicurezza grazie ad alcuni equipaggiamenti di serie proposti in più.

La C3 Aircross Rip Curl dispone di barre nere sul tetto, protezioni anteriori e posteriori, tetto in Piano Black e cerchi in lega da 16″ in Matrix Black disponibili su tutte le colorazioni proposte per questa speciale edition, ossia Natural White, Pearl Black, Platinium Grey e Steel Grey.

Citroën C3 Aircross Rip Curl: annunciata la disponibilità in Italia in diverse versioni

Il tutto è abbinato a degli inserti in ocra del Pack Color Ocra presenti sui profili dei proiettori, sui bordi esterni dei coprimozzi e sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni. Non mancano vetri e lunotto posteriori oscurati. Da notare la presenza del logo Rip Curl posto sul montante posteriore.

Passando all’abitacolo, la C3 Aircross Rip Curl offre un ambiente personalizzato con un rivestimento in tessuto tecnico specifico in Grigio Terpa. I sedili sono caratterizzati da righe orizzontali, impunture bianche e una fascia ocra collocata nella parte superiore dello schienale che richiama il layout adottato esternamente. Lo stesso colore è presente pure sui tappetini con il logo Rip Curl.

Basata sulla versione Shine, questa speciale edition del crossover porta con sé diversi equipaggiamenti. Ad esempio abbiamo il sistema di navigazione Citroën Connect Nav DAB con mappa europea, il Pack Auto con climatizzatore automatico e tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, il sistema di frenata di emergenza Active Safety Brake e tanto altro ancora.

La casa automobilistica francese propone come optional altri equipaggiamenti come il Grip Control con Hill Assist Descent, lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico, il sedile anteriore ripiegabile a tavolino, il display head-up, il caricatore wireless per smartphone e altro ancora.

Come detto ad inizio articolo, la Citroën C3 Aircross Rip Curl parte da 23.150 euro per la versione con motore benzina PureTech da 110 CV fino ad arrivare a 25.900 euro per la variante con propulsore diesel BlueHDi da 120 CV e cambio automatico a 6 rapporti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI