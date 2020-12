Citroën Berlingo Rip Curl: debutta la versione speciale

Citroën ha deciso di rafforzare lo spirito avventuroso del suo Berlingo con il lancio dell’edizione speciale Rip Curl. Basato sulla versione Feel Pack, il Citroën Berlingo Rip Curl adotta un aspetto ancora più dinamico con colorazioni specifiche sia all’interno che all’esterno e arricchito con una serie di caratteristiche per un comfort a bordo superiore.

Il veicolo si distingue in particolare per i tre sedili singoli nella seconda fila, un abitacolo ricco di illuminazione grazie al Modutop, il lunotto apribile per accedere facilmente al vano bagagli, 18 sistemi di assistenza alla guida e una capacità di carico fino a 4000 litri.

Citroën Berlingo Rip Curl: ecco la versione speciale realizzata in collaborazione con Rip Curl

Il nuovo Berlingo Rip Curl presenta un aspetto elegante che si distingue per i tocchi di colore ocra sia all’interno che all’esterno. Questi insetti possono essere trovati sui fendinebbia e sugli Airbump. Si tratta di un colore specifico che evidenzia la collaborazione con Rip Curl.

Oltre all’adesivo Rip Curl presente sulle portiere anteriori, troviamo il logo Rip Curl sul pannello laterale posteriore. L’edizione speciale è dotata anche di calotte degli specchietti retrovisori esterni in Black Onyx e dei paraurti con carenature in tinta con la carrozzeria. Per quanto riguarda l’abitacolo, troviamo una striscia colorata ocra sul tessuto Curitiba dello schienale dei sedili e un set di tappetini con logo Rip Curl per una comodità ancora maggiore.

Visto che il Citroën Berlingo Rip Curl è basato sull’allestimento Feel Pack, troviamo una serie di caratteristiche e tecnologie per una facilità d’uso maggiore. Ad esempio, il sedile del guidatore può essere regolato in altezza e inoltre dispone del supporto lombare. Questo pacchetto include poi lunotto, vetri e barre del tetto colorate, oltre a display touch da 8 pollici per il sistema di infotainment, tergicristalli con attivazione automatica, freno di stazionamento elettrico e controllo intelligente degli abbaglianti/anabbaglianti.

Per un maggior comfort a bordo, l’edizione speciale Rip Curl offre climatizzatore automatico bizona e retrocamera con vista a 180° dell’ambiente in modo da facilitare le manovre di parcheggio. Non manca il sistema di navigazione Citroën Connect Nav 3D che comprende i dati di TomTom, il riconoscimento vocale e vari servizi come informazioni sul traffico, stazioni di servizio, parcheggi, meteo e così via.

Il Grip Control con Hill Assist Descent consente al veicolo di guidare su tutti i tipi di strada grazie alle cinque modalità di guida offerte: standard, sabbia, fango, neve ed ESP Off. Il nuovo Citroën Berlingo Rip Curl propone altre caratteristiche come Children’s Pack, Hands-Free Start Assist, Recharge Pack e Drive Assist Pack con Adaptive Cruise Control.

Lo speciale minivan è disponibile con tre motori, due diesel e uno a benzina: BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 marce da 27.350 euro, BlueHDi 130 con cambio manuale a 6 rapporti da 28.950 euro e PureTech 130 con cambio automatico a 8 marce da 28.800 euro.

