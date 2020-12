Mercato auto in Italia: -8,3% registrato a novembre 2020

Grazie agli incentivi offerti dal governo, il mercato dell’auto ha registrato ad agosto una lieve ripresa in termini di immatricolazioni rispetto al pesante crollo registrato sia ad aprile che a maggio. Ora però l’effetto positivo portato dal bonus è svanito in quanto novembre 2020 si è chiuso con un calo dell’8,3% rispetto a quanto registrato a novembre dello scorso anno.

Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, infatti, le nuove immatricolazioni registrate durante l’intero mese scorso sono state pari a 138.405 rispetto alle 151.001 rilevate 12 mesi fa. Nel periodo gennaio-novembre di quest’anno, invece, sono state vendute 1.261.802 nuove vetture, ossia il 29% in meno rispetto a quanto registrato nei primi 11 mesi del 2019 (1.776.501).

Mercato auto in Italia: oltre 138.000 nuove immatricolazioni registrate a novembre 2020

Come riportato in un articolo dedicato, novembre è stato un mese positivo per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in quanto è riuscito a vendere 34.786 nuove vetture (+1,63% rispetto a novembre 2019). Fiat ha rilevato un calo dell’1,99% con 21.342 auto immatricolate. Al contrario, Jeep ha registrato un aumento del 18,04% con 7022 nuove vetture consegnate ai clienti.

In seconda posizione troviamo il Gruppo Volkswagen che ha perso l’8,64%, passando da 23.815 a 21.757 nuove auto vendute. Volkswagen ha perso il 15,49%, Seat ha registrato un calo del 2,7% con 2140 consegne mentre Skoda ha guadagnato l’8,54% con 2283 nuove auto immatricolate.

Il podio si conclude con PSA che ha perso il 2,39% (19.898 nuove targhe). L’unico suo brand ad essere cresciuto è stato Citroën con l’8,28% mentre Opel e Peugeot hanno rilevato delle perdite (13,54% e 1,72%, rispettivamente).

In quarta posizione, sempre a novembre 2020, c’è il Gruppo Renault con un +7,67%. Dacia ha guadagnato il 5,04% invece Renault un 9,50%. Al quinto posto troviamo Ford che ha registrato una perdita pari al 17,05% con 8311 nuove immatricolazioni. Da notare l’incremento del 53,24% registrato da Suzuki con 3684 nuove auto vendute il mese scorso rispetto alle 2404 registrate a novembre dello scorso anno. Dati positivi sono stati registrati anche da DR (423 vs 184, +129,89%) e Tesla (+93,38% a 263).

Per quanto riguarda le nuove auto più vendute in Italia a novembre 2020, la Fiat Panda resta al primo posto con 10.918 nuove immatricolazioni mentre in seconda posizione troviamo la Toyota Yaris con 34.529 unità vendute. Il podio si è chiuso con la Fiat 500 la quale ha registrato 4258 nuovi esemplari immatricolati.

