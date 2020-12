Citroën ha richiamato C3 Aircross e C4 Cactus in Argentina

Citroën ha annunciato oggi un richiamo in Argentina per i suoi modelli C3 Aircross e C4 Cactus, entrambi prodotti in Brasile. Eventuali danni riguardano, da un lato, il filtro dell’aria e, dall’altro, l’assistenza alla frenata. Nel caso del C3 Aircross, si tratta di unità vendute in tutto il paese dal 30 maggio 2017, mentre il C4 Cactus è stato commercializzato dal 28 settembre 2018 (quando ha iniziato ad arrivare dal paese confinante).

Citroën ha riferito che le unità interessate sono equipaggiate con il motore a benzina 1.6 insieme al cambio manuale a cinque marce. La prima riparazione consiste nel mettere una protezione sulla scatola del filtro dell’aria. Inoltre, il marchio ha precisato che si andrà a “verificare lo stato di conservazione della tubazione dell’amplificatore freno”, e se necessario, verrà sostituito.

Il problema nel sistema frenante non genera la perdita di frenata, ma “potrebbe causare la perdita di assistenza alla frenata ” , hanno spiegato dalla casa automobilistica francese. Coloro che hanno unità incluse in questo richiamo devono contattare un rivenditore ufficiale per coordinare una visita in officina. La riparazione è gratuita e richiede al massimo mezz’ora.

