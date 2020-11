Citroën propone un Ecobonus fino a 8000 euro su alcuni veicoli

Con l’obiettivo di dedicare sempre attenzione alle persone, ai loro desideri e alle loro esigenze, Citroën ha deciso di lanciare una nuova iniziativa chiamata Best of Citroën. Questa prevede fino a 8000 euro di Ecobonus su una selezione limitata di vetture nuove e disponibili in pronta consegna presso le concessionarie del marchio francese.

Si tratta di un’occasione unica per i clienti che sono alla ricerca di un veicolo Citroën, equipaggiato con le ultime tecnologie in termini di comfort, sicurezza e connettività, usufruendo allo stesso tempo di benefici all’acquisto molto interessanti. È possibile ricercare il modello destinato comodamente online.

Citroën: la casa francese lancia una nuova promozione che prevede fino a 8000 euro di Ecobonus

In tempo reale e in maniera molto semplice si può verificare la disponibilità del veicolo che risponde alle proprie necessità. L’utente ha la possibilità di impostare la ricerca in base alla concessionaria oppure inserendo il nome del modello Citroën ricercato. Inoltre, è possibile impostare un budget per restringere il campo.

Dopo aver identificato la vettura che risponde alle proprie esigenze, l’utente può visualizzare immagini di interni ed esterno, equipaggiamenti e specifiche tecniche. Nella scheda dell’auto sono presenti anche il prezzo finale e la proposta di finanziamento che eventualmente può essere personalizzata sia online che via telefono, modificando i servizi inclusi.

È possibile comunque contattare direttamente la concessionaria per eventuali informazioni aggiuntive. Una volta conclusi i passaggi online, il cliente potrà completare la procedura di acquisto del veicolo Citroën e recarsi presso lo showroom selezionato. Per maggiori informazioni vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale della casa automobilistica francese.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI