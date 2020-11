Dodge Durango 2021: online il configuratore ufficiale

Dodge ha aggiornato il suo configuratore Build & Price per il Dodge Durango 2021 in quanto i primi esemplari stanno arrivando nelle concessionarie statunitensi. Ora è possibile realizzare il modello dei propri sogni, indipendentemente dalla versione scelta.

Per il model year 2021, la gamma del SUV è più ampia che mai in quanto include sei varianti distinte tra cui SXT, GT, Citadel, R/T, SRT 392 e il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat da 720 CV in edizione limitata. Quest’ultimo è equipaggiato dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Dodge Durango 2021: ora è possibile creare l’esemplare dei propri sogni

Lo stile esterno proposto dalle muscle car Charger e Challenger può essere visto sul nuovo SUV. L’aggiornamento 2021 include un nuova frontale caratterizzato da fari con proiettori a LED, DRL a LED e nuova griglia, oltre a spoiler posteriore e cerchi. L’abitacolo del Durango 2021 è stato notevolmente migliorato con un cruscotto ispirato alle prestazioni e orientato al guidatore.

Questo include anche il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 abbinato a un display touch da 10.1 pollici, una nuova plancia centrale e altro ancora. Con tutti i vari aggiornamenti apportati dalla casa automobilistica americana, gli interni sembrano molto più grandi, high-tech e raffinati rispetto al modello precedente.

Il Dodge Durango 2021 è in grado di ospitare fino a sette persone grazie alle tre file di sedili. Ciò significa che il veicolo mantiene ancora il suo obiettivo di essere un SUV adatto alle famiglie ma allo stesso tempo risulta essere estremamente capace nel traino.

