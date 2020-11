Dodge Durango 2021 inizia ad arrivare nelle concessionarie americane

Il Dodge Durango 2021 è sicuramente uno dei veicoli più attesi di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il SUV a tre file porta con sé un nuovo look esterno più aggressivo, un abitacolo con un nuovo layout ispirato a quello delle muscle car, il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici (che è cinque volte più veloce della versione precedente) e sei versioni fra cui scegliere.

Nelle scorse ore, i primi esemplari del Durango 2021 sono arrivati nelle concessionarie statunitensi e canadesi. Mentre la produzione della versione SRT Hellcat da 720 CV non inizierà fino a gennaio, il resto della gamma del veicolo è ora disponibile presso i vari showroom. Questa include anche la variante SRT 392 con potenza di 492 CV.

Dodge Durango: i primi esemplari del model year 2021 iniziano ad arrivare negli showroom americani

In foto vi proponiamo un esemplare del Durango GT Blacktop AWD 2021 avvistato presso una concessionaria statunitense. La variante GT è fra le più popolari e viene fornita con il pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga 297 CV e 352 nm ed è abbinato al cambio automatico 850RE a 8 marce.

Esternamente, il Durango GT 2021 dispone di un nuovo frontale che include nuovi fari a LED e nuovo design per la griglia nera, un nuovo spoiler posteriore con terza luce di stop a LED integrata, un doppio terminale di scarico cromato e dei cerchi a cinque doppie razze in alluminio da 20″.

Su questo particolare esemplare, il pacchetto Blacktop opzionale aggiunge 2 CV in più (per un totale di 299 CV), cerchi in alluminio nero da 20″, badge in nero lucido, specchietti retrovisori esterni in nero lucido e altro ancora.

Gli interni del Dodge Durango GT 2021 vantano plancia centrale integrata, porte USB Type-A e Type-C, quadro strumenti digitale con schermo TFT da 7 pollici, volante con fondo piatto, sistema di infotainment Uconnect con display da 8.4 pollici (senza navigatore) e così via. Il pacchetto Blacktop ha aggiunto un rivestimento completamente nero.

Arrivando ai prezzi, la versione GT del SUV a tre file costa 35.965 dollari (30.416 euro) per le versioni con trazione posteriore e 38.565 dollari (32.615 euro) per quelle con trazione integrale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI