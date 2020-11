Dodge Durango SRT Hellcat: aperti ufficialmente gli ordini

Il prestante Dodge Durango SRT Hellcat sarà disponibile soltanto per il model year 2021 e ciò significa che molto probabilmente la domanda supererà di gran lunga l’offerta. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato ufficialmente l’apertura degli ordini da oggi della muscle car con carrozzeria da SUV.

La versione top di gamma del Durango parte da 80.995 dollari (68.467 euro) e nasconde sotto il cofano l’apprezzatissimo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 720 CV e 875 nm di coppia massima.

Dodge Durango SRT Hellcat: il prestante SUV a tre file sarà disponibile solo per il model year 2021

Accanto al propulsore troviamo una trasmissione automatica a 8 rapporti che scarica l’intera potenza su tutte e quattro le ruote attraverso un sistema di trazione integrale standard.

Grazie all’otto cilindri, il Dodge Durango SRT Hellcat è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Secondo quanto affermato dal brand di FCA, il SUV è capace di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi e di trainare fino a 3946 kg.

Altre caratteristiche includono sospensioni con messa a punto sportiva, ammortizzatori adattivi e impianto frenante Brembo. Quest’ultimo è costituito da pinze a sei pistoncini e dischi da 401 mm nella parte anteriore e pinze a quattro pistoncini e dischi da 351 mm sul retro. A livello estetico, il Durango SRT Hellcat dispone di un frontale aggressivo con griglia retinata, uno splitter sul mento e delle prese d’aria a forma di boomerang.

Non manca un cofano motore con presa d’aria centrale, dei cerchi da 20″ con inserti in nero lucido e uno spoiler unico montato sul retro. Lo stile sportivo prosegue nell’abitacolo del SUV a tre file in quanto troviamo un volante a fondo piatto e dei sedili sportivi in pelle scamosciata.

Altri punti salienti includono tappetini con logo SRT, impianto audio Alpine composto da nove altoparlanti e sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici.

Gli acquirenti interessati al SUV Hellcat possono scegliere diversi optional fra cui l’impianto audio Harmon/Kardon con 19 altoparlanti, un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori e il pacchetto Lightweight Performance. Quest’ultimo elimina la terza fila di sedili e sostituisce i due sedili singoli della seconda fila con una panca pieghevole 60/40. Infine, le consegne del nuovo Dodge Durango SRT Hellcat partiranno all’inizio del prossimo anno.

