Alfa Romeo Giulietta Spider rubata all’Aia

Questa Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959 è stata rubata. È l’incubo di ogni appassionato di auto quando i ladri scappano con la loro auto. Ma quando si tratta di un pezzo da collezione ovviamente la sofferenza è ancora più elevata.

Purtroppo questo è il caso di questa Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959 rubata. L’affascinante auto d’epoca era parcheggiata nel garage chiuso di Staedion a L’Aia sulla Donker Curtiusstraat. Peter e Margot guidavano l’ Alfa di tanto in tanto. Hanno posseduto questo classico del Biscione per 20 anni. Un’auto ormai entrata a far parte del loro DNA.

Questo esemplare di Alfa Romeo Giulietta Spider ha delle caratteristiche uniche che la distinguono da ogni altro esemplare esistente e che potrebbero favorire il suo recupero. Ci sono alcune bolle nella vernice sull’ala anteriore destra sopra la ruota. Inoltre, c’è una leggera differenza di colore sul lato destro e sinistro dell’auto.

L’auto d’epoca di Alfa Romeo ha il numero di telaio 1495 01208 e la targa ND-60-RJ. Questa auto monta il motore AR 00112 02416 (1600 cc 2 x weber 40 DCOE 28). Ci sono rime del disco nella parte anteriore, dietro i grandi freni a tamburo. Ovviamente la speranza dei suoi proprietari è che l’auto possa essere ritrovata.

