Una foto spia in Cina rivela il design del posteriore della Citroen C5

La tanto attesa nuova generazione della nuova Citroen C5 si avvicina sempre di più. Linda Jackson ha confermato l’arrivo del nuovo modello francese nel 2022 in Europa e le ultime foto spia mostrano che il modello è già in lavorazione in Cina. Una foto spia rivela

le luci posteriori a forma di boomerang. Inoltre, in base a quanto si vede in questa immagine, la forma della berlina ricorda anche lo stile della vecchia C6, con forme molto arrotondate e sporgenti che danno la forma di una falsa berlina a tre volumi.

Davanti, non ci saranno sorprese perché è previsto lo stesso concept design, visto nella nuova compatta e nell’utility aggiornata, con i fari sdoppiati e i galloni estesi. Sotto il cofano della nuova Citroen C5 sono previsti motori benzina e diesel a tre e quattro cilindri, tutti con cambio automatico.

L’offerta comprende anche un ibrido plug-in , anche se potrebbero essere due e coprire così lo spettro di potenze del segmento E, dove era presente anche il C6, poiché questo nuovo modello occuperà lo spazio dei due modelli. Maggiori informazioni e dettagli su questa nuova auto dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

