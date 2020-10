Citroën C5 Aircross Hybrid può essere gestita dallo smartphone con l’app MyCitroën

Citroën ha deciso di sviluppare l’applicazione MyCitroën con diverse funzioni esclusive all’interno dedicate ai possessori dei suoi modelli elettrici ed ibridi plug-in. Queste feature consentono agli automobilisti di conoscere in maniera precisa tutte le varie caratteristiche offerte dalla tecnologia ibrida plug-in ed elettrica.

Attraverso il sistema ë-remote control, l’app diventa una sorta di telecomando virtuale a distanza dal quale è possibile gestire varie funzioni della propria auto come la ricarica e la climatizzazione. La home page dell’app MyCitroën mostra in maniera molto chiara il livello di carica della batteria e l’autonomia residua del veicolo riportata in km.

MyCitroën: la nuova app consente di gestire diverse funzioni della C5 Aircross Hybrid

Se l’auto è già collegata alla rete elettrica, il software consente di programmare la ricarica nelle fasce orarie preferite, ad esempio in quelle in cui le tariffe sono più vantaggiose. Oltre a questo, l’applicativo invia dati in tempo reale sulla velocità di carica e sul tempo rimanente per completarla.

Una volta che la batteria avrà raggiunto il 100% oppure avviene un’interruzione imprevista della ricarica, MyCitroën invia una notifica sullo smartphone del proprietario. L’app è compatibile sia con i dispositivi Android che con quelli iOS.

Grazie al precondizionamento dell’abitacolo è possibile impostare la temperatura ottimale all’interno della nuova Citroën C5 Aircross Hybrid prima di salire a bordo. Si tratta di una feature davvero vantaggiosa la quale consente di godere del massimo comfort e di risparmiare energia.

Oltre a questo, è possibile impostare la temperatura desiderata dell’abitacolo prima di affrontare un viaggio senza ridurre l’autonomia se la vettura viene collegata alla rete elettrica. Sempre attraverso l’app MyCitroën si possono conoscere diverse informazioni sullo stile di guida e vari dati personalizzati sul consumo in modalità elettrica e l’autonomia rimanente.

Quest’applicazione rappresenta un punto di contatto diretto con la rete di servizi ufficiali Citroën e Citroën Assistance e consente di fissare appuntamenti o richiedere assistenza tecnica. Infine, MyCitroën consente di avere sempre a portata di mano il libretto di manutenzione virtuale, le varie scadenze e la possibilità di memorizzare e localizzare il luogo in cui l’auto è parcheggiata.

