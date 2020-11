Avvistato SUV compatto Citroen in India

Il nuovissimo SUV compatto Citroen è stato avvistato mentre era in fase di test in India. Abbiamo ottenuto queste immagini del modello in prova per gentile concessione di MotorBeamer Romit che ha scattato le foto sull’autostrada Chennai-Bengaluru.

Pesantemente mimetizzato, il mulo di prova non mostra molto, ma possiamo vedere il gruppo ottico dei fari, parte della griglia e la piastra paramotore anteriore. Sono visibili anche i passaruota leggermente svasati e il SUV compatto non sembra avere grandi sbalzi. Inoltre, il mulo di prova poggia su ruote d’acciaio.

Possiamo presumere che riceverà spunti stilistici dai SUV Citroen globali e prenderà anche in prestito le loro principali caratteristiche.

Denominato in codice C21, il SUV compatto Citroen sarà basato sulla piattaforma CMP (EMP1) di Groupe PSA. Utilizzando questa piattaforma che la casa automobilistica prevede di realizzare il suo piccolo veicolo elettrico anche per l’India.

Lanciata dopo il C5 Aircross nella seconda metà dell’anno 2021, possibilmente durante le festività natalizie, l’auto sotto i 4 metri sarà il primo prodotto made in India del marchio.

Non c’è idea di quale motore stia alimentando l’auto di sviluppo, ma sappiamo che Citroen ha valutato il suo motore turbo benzina da 1.2 litri che troverà sicuramente spazio sotto il cofano del SUV compatto. Aspettatevi di sentire maggiori dettagli sul SUV compatto nei mesi a venire, man mano l’azienda francese intensificherà il suo regime di test.

