Citroen Connect Nav offre informazioni sui viaggi in 3D sul touch screen del cruscotto

Citroen Connect Nav offre informazioni sui percorsi in 3D sul touch screen del cruscotto con dati sulle condizioni del traffico e meteo in tempo reale, informazioni aggiornate su posizione e prezzi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, oltre che indicando i punti di interesse locali e avvisi di aree di concentrazione di incidenti stradali e pericolo. Questi servizi sono gratuiti e comprendono quattro aggiornamenti all’anno della cartografia.

Citroen Connect NAV rappresenta una nuova generazione di navigazione 3D connessa, che può essere gestita tramite comando vocale o tramite touch screen. La sua interfaccia mostra l’ambiente con il massimo realismo. Tant’è che gli edifici e i monumenti vengono rappresentati tenendo conto di dettagli come la pendenza del terreno. Con un semplice movimento di un comando al volante, le informazioni possono essere trasferite direttamente dal touch screen alla strumentazione, per una maggiore leggibilità.

Citroen Connect NAV dispone di TomTom Traffic, strumento indispensabile per pianificare qualsiasi tipo di viaggio , in quanto consente di visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, offrendo dati come la causa della ritenzione e la sua durata stimata. In questo modo è possibile calcolare, con totale anticipazione, quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione.

Offre inoltre dati sul meteo, con previsioni fino a 5 giorni, e condizioni stradali. Per ottenere queste informazioni, TomTom Trafic utilizza sia le autorità come la Direzione generale del traffico, sia gli aggiornamenti inviati, in diretta e dalla scena, dalla comunità di utenti di questa applicazione.

I servizi del Citroen Connect Nav Pack sono disponibili tramite la connessione Internet mobile del Citroen Connect Box. Ciò significa che non è richiesto alcun abbonamento aggiuntivo per accedervi, anche all’estero.

Tre anni di servizi Citroen Connect Nav sono inclusi anche al momento dell’acquisto di un veicolo di marca dotato di questo sistema. Un’estensione di questo servizio può essere sottoscritta in qualsiasi momento tramite lo spazio personale MyCitroën o in qualsiasi punto della Rete Commerciale Citroen.

Ti potrebbe interessare: Citroën C3 Aircross ora disponibile anche con il nuovo BlueHDi 110 S&S

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI