Citroën SpaceTourer e Jumpy ricevono il nuovo motore BlueHDi 140 S&S

Citroën ha deciso di aggiornare la gamma delle motorizzazioni delle tre monovolume Citroën SpaceTourer, SpaceTourer Business e Jumpy Atlante che ora risponde perfettamente alle normative antinquinamento Euro 6.2D e vede l’ingresso di un nuovo motore diesel appartenente alla famiglia BlueHDi.

Parliamo più nello specifico del propulsore BlueHDi da 2 litri con potenza di 140 CV e abbinato al sistema Start & Stop. Accanto al powertrain troviamo un cambio manuale a 6 rapporti oppure uno automatico a 8 velocità. Il motore è disponibile per le SpaceTourer, SpaceTourer Business e Jumpy Atlante di ultima generazione ed è dotato di quattro cilindri, cilindrata di 1997 cm³ e 16 valvole ed è capace di sviluppare una potenza massima di 145 CV a 4000 g/min.

Citroën SpaceTourer e Jumpy: il nuovo BlueHDi da 140 CV debutta sulle due monovolume francesi

Si tratta di un motore efficiente e parsimonioso, ideale per i tragitti quotidiani e per le lunghe percorrenze, che offre un piacere di guida di alto livello, consumi ridotti e prestazioni eccezionali. La casa automobilistica francese ha utilizzato un sistema antinquinamento che riduce notevolmente le emissioni di CO2.

Il nuovo motore BlueHDi 140 2.0 S&S può essere abbinato a un cambio manuale a 6 marce e all’automatico EAT8 su tutte e tre le monovolume del brand di PSA ed è già ordinabile con spedizioni a partire da gennaio 2021. Questa nuova motorizzazione prende il posto dei due precedenti powertrain BlueHDi 120 2.0 S&S con cambio automatico a 8 marce e BlueHDi 150 2.0 S&S con trasmissione manuale.

Rispetto al primo, aggiunge 20 CV di potenza mentre rispetto al secondo la potenza si riduce di soli 10 CV senza ripercussioni sulle prestazioni. In entrambi i casi, il nuovo motore BlueHDi 140 2.0 riduce di parecchio le emissioni di anidride carbonica.

La gamma di propulsori diesel disponibili per le Citroën SpaceTourer, SpaceTourer Business e Jumpy Atlante si completa con il BlueHDi 120 1.5 e il più potente BlueHDi 180 2.0 con cambio automatico (disponibile solo per le SpaceTourer e SpaceTourer Business).

In aggiunta ai tre propulsori a gasolio, le tre monovolume della casa automobilistica francese sono disponibili anche in versione 100% elettrica con powertrain elettrico da 136 CV e batterie da 50 e 75 kWh per un’autonomia massima rispettiva di 230 e 330 km nel ciclo WLTP.

