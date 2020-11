Peugeot Rifter 2021: nuova serie speciale Style

Il Peugeot Rifter è diventato un vero successo e adesso arriva una nuova versione. La nuova finitura Style è una delle opzioni più equilibrate della gamma. Il gruppo PSA ha conquistato i consumatori con i suoi veicoli commerciali, in particolare Citroën Berlingo e Peugeot Rifter. Proprio oggi ci concentriamo su quest’ultimo, visto che debutta la competitiva finitura Style per rivaleggiare con il Ford Tourneo Connect, Renault Kangoo e il Volkswagen Caddy.

La Peugeot Rifter Style 2021 è caratterizzata da accenti cromati, finiture da 16 “in colore scuro, loghi specifici e specchietti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria. L’interno riceve il volante in pelle e un rivestimento speciale. D’altra parte, questo modello aggiunge alcuni dettagli di equipaggiamento come il controllo del parcheggio posteriore, i fendinebbia e il pacchetto visibilità.

Nella dotazione di serie della Peugeot Rifter Style 2021 troviamo anche sei airbag, ESP, ancoraggi ISOFIX, avviso di corsia, Bluetooth, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, rilevatore di fatica, alzacristalli elettrici, impianto audio con porta USB, frenata d’emergenza autonoma , lettore semaforo, porte scorrevoli, regolatore / limitatore di velocità, specchietti elettrici riscaldati e volante multifunzione regolabile.

Il marchio offre tre possibili meccaniche con questa finitura. Nel benzina abbiamo il tre cilindri 1.2 PureTech da 110 CV , mentre nel diesel abbiamo il quattro cilindri 1.5 BlueHDi da 100 o 130 CV . Sono sempre collegati al cambio manuale e hanno trazione sull’asse anteriore.

