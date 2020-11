Peugeot e-3008, il nuovo SUV elettrico compatto che entrerà in scena nel 2023

Peugeot ha all’ordine del giorno lo sviluppo di un SUV compatto con meccanica completamente elettrica. Si tratta della nuova Peugeot e-3008, modello che vedrà la luce accanto alla terza generazione della 3008.

Peugeot svilupperà un SUV compatto con meccanica completamente elettrica: la nuova Peugeot e-3008

Peugeot svilupperà un SUV elettrico compatto con l’obiettivo di offrire un’alternativa ai nuovi modelli che presto raggiungeranno i concessionari europei. Nissan Ariya, Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4 sono alcuni di loro. La fornitura di veicoli elettrici compatti, e più specificamente di SUV, crescerà in modo significativo nel giro di un anno. Peugeot non può essere lasciata indietro e la nuova e-3008 sarà la sua grande proposta per questa categoria.

Si stanno già gettando le basi per lo sviluppo della terza generazione di 3008. Il progetto è internamente noto con il codice P64. È prevista per l’anno 2023 e, una delle grandi novità che porterà con sé è l’apparizione sulla scena della e-3008, la variante 100% elettrica. La futura e-3008, oltre ad essere la prima auto elettrica Peugeot a battersi nel segmento C , potrà vantare la nuovissima tecnologia “Made in France”.

Il Groupe PSA ha confermato solo pochi mesi fa che l’ architettura e-VMP sarà sviluppata sulla base della piattaforma EMP2. Si tratta di una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici e sarà utilizzata come base per la Peugeot e-3008.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 3008: la prossima generazione potrebbe essere anche coupé

Ti potrebbe interessare: Peugeot sfrutterà la tecnologia EV dal programma DS Formula E

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI