Peugeot 3008: la prossima generazione potrebbe essere anche coupé

Abbiamo visto in un recente articolo che la Peugeot 3008 ha ricevuto un restyling di metà carriera che ha portato con sé alcune novità a livello estetico e diverse nuove tecnologie a bordo. Nel 2023, però, la casa automobilistica francese prevede di annunciare la nuova generazione.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, la nuova 3008 sarà proposta in due varianti di carrozzeria: standard e coupé. Quest’ultima sarà una novità per il SUV compatto francese ma sicuramente non è una notizia particolare in quanto sempre più case automobilistiche stanno portando sul mercato dei SUV coupé.

Peugeot 3008: la nuova generazione potrebbe portare anche la variante coupé

Questo perché la richiesta per questo tipo di veicolo aumenta sempre di più e Peugeot per adesso non ha ancora lanciato un proprio modello. Tuttavia, fra un paio di anni arriverà la nuova Peugeot 3008 Coupé.

Al momento non ci sono ancora informazioni sul design e sulla gamma delle motorizzazioni della nuova generazione del SUV, quindi dovremo attendere i prossimi mesi per le novità. Il recente restyling della Peugeot 308 viene offerto con motori a benzina PureTech 1.2 e 1.6, diesel BlueHDi 1.5 e 2.0 e ibrido plug-in. Per la prossima generazione, ci aspettiamo sicuramente una versione completamente elettrica, magari soprannominata e-3008, e più opzioni PHEV.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI