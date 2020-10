FCA Korea rilascia la nuovissima edizione limitata di Wrangler Willys

Fiat Chrysler Automobiles Korea ha dichiarato mercoledì che sta rilasciando la nuovissima edizione di Jeep Wrangler Willys, presentando qui solo 100 unità. Secondo l’azienda, l’edizione All-New Wrangler Willys è stata ispirata dalla Willys Overland CJ-3A – il “padre” dei moderni veicoli ricreativi, che è stata introdotta intorno alla fine del 1948.

Fiat Chrysler Korea ha dichiarato mercoledì che sta rilasciando la nuovissima edizione di Jeep Wrangler Willys

Il fuoristrada a quattro porte di Jeep ha un il tetto che mostra una decalcomania esclusiva per la Willys e una griglia nera a sette slot che allude al Willys originale, ha detto la società. Il modello è inoltre dotato di cerchi in alluminio nero Moab da 17 pollici. “Solo 100 unità della nuovissima edizione di Jeep Wrangler Willys saranno vendute in Corea del Sud e affascinerà i clienti che vogliono esprimere il proprio stile con l’auto”, ha affermato Jake Aumann, presidente e amministratore delegato di FCA Korea.

L’edizione limitata parte da 50,9 milioni di won ($ 40,500)

La nuova edizione ha anche un assale posteriore differenziale anti-rotazione per offrire sicurezza e un’esperienza di guida stabile per il modello a quattro ruote, ha aggiunto la società. L’edizione limitata parte da 50,9 milioni di won ($ 40,500) ed è offerta in due colori, Firecracker Red Clear Coat e Bright White Clear Coat, ha dichiarato FCA Korea.

Ti potrebbe interessare: Jeep Willys Pickup: questo esemplare modificato ha telaio e motore di una Wrangler

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco il sound di un esemplare con scarico Eisenmann

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI