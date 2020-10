Milano Monza Open Air Motor Show 2020 annullato definitivamente

Dopo aver consultato le case automobilistiche e il Comune di Milano, gli organizzatori del Milano Monza Open Air Motor Show hanno deciso di rinviare l’evento alla primavera del 2021.

Il comitato organizzativo della prima edizione della manifestazione ha ricevuto il via libera con tutte le autorizzazioni concesse dalle istituzioni per il format e gli alti standard di sicurezza garantiti. Tuttavia, si è comunque deciso di rimandare l’attesissimo evento, dopo aver cancellato inizialmente gli eventi di club e i raduni.

Milano Monza Open Air Motor Show: gli organizzatori annullano la prima edizione dell’evento

Andrea Levy, presidente del Milano Monza Open Air Motor Show, ha dichiarato: “Decidiamo di rinviare la 1ª edizione del MIMO e sentiamo la responsabilità di parlare a nome delle case automobilistiche. Il comparto automobilistico, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato della visibilità di pubblico e media garantiti dallo svolgersi dell’evento, e nonostante questo si mostra compatto nel far prevalere il senso di responsabilità per una situazione che necessità l’attenzione di tutti“.

Roberta Guaineri, assessore al turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano, invece ha detto: “Ringrazio organizzatori ed espositori per l’impegno profuso finora nella preparazione di questa manifestazione e per il senso di responsabilità di questa decisione. Un arrivederci a presto nella nostra bella Milano“.

La prima edizione del MIMO avrebbe dovuto ospitare oltre 50 case automobilistiche dal 29 ottobre al 1° novembre. Esso avrebbe dovuto essere il primo salone motoristico post-COVID e un’ottima occasione per i produttori di auto di mostrare le ultime novità aggiunte al mercato.

All’appuntamento non avrebbero potuto mancare FCA e PSA con gli ultimi modelli di Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot e Maserati, oltre che la presenza di Ferrari. Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per conoscere le nuove date esatte in cui si terrà il Milano Monza Open Air Motor Show 2020.

