Milano Monza Open Air Motor Show 2020 confermato dal 29 ottobre al 1° novembre

Il nuovo DPCM del 18 ottobre annunciato dal premier Giuseppe Conte non fermerà il Milano Monza Open Air Motor Show 2020. Come da programma, l’evento si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre rispettando tutte le varie normative previste dal nuovo decreto.

A questo speciale edizione parteciperanno oltre 50 case automobilistiche le quali animeranno le strade di Milano, diventando il primo salone motoristico post-COVID. Infatti, dopo l’annullamento dei saloni internazionali come quelli di Ginevra e Parigi, il Milano Monza Open Air Motor Show sarà molto importante per i produttori di auto che avranno l’opportunità di mostrare al pubblico le ultime novità.

Milano Monza Open Air Motor Show 2020: sarà il primo salone motoristico post-COVID

Naturalmente, saranno presenti anche i brand di FCA e PSA, ossia Citroën, DS, Opel, Peugeot, Maserati, oltre che Ferrari. Al MIMO di quest’anno sarà data particolare attenzione anche alle auto elettriche e ibride in piazza del Castello Sforzesco dove si troveranno gli ultimi modelli.

Il Milano Monza Open Air Motor Show 2020 sarà caratterizzato da un format studiato appositamente con le autorità competenti per scoraggiare la diffusione del coronavirus. Ad esempio, le auto e le moto esposte all’evento avranno un QR code da scansionare con lo smartphone per accedere a tutte le caratteristiche di questo modello come scheda tecnica, immagini e video.

