Nuova Peugeot 3008 sarà presentata in anteprima in Italia al MIMO 2020

PSA sarà presente al Milano Monza Open Air Motor Show 2020 nella sua prima edizione con i suoi brand. Oltre a Citroën, che porterà in anteprima italiana la nuova e-C4 100% elettrica (e non solo), ci sarà anche Peugeot che presenterà al pubblico italiano la nuova Peugeot 3008.

In attesa dell’arrivo nelle concessionarie previsto per gennaio 2021, Piazza Duomo accoglierà il nuovo SUV francese che porta con sé un nuovo design e una ricca dotazione tecnologica con l’ultimo restyling.

Nuova Peugeot 3008: l’ultimo restyling del SUV verrà mostrato al Milano Monza Open Air Motor Show 2020

In particolare al MIMO 2020, Peugeot mostrerà al pubblico la versione Hybrid4 con gruppo propulsore ibrido da 300 CV e trazione integrale. Questa particolare vettura è molto interessante in quanto viene proposta anche con i tradizionali motori a benzina e diesel.

A livello estetico, l’ultimo restyling del SUV è dotato di un nuovo frontale con fari a LED mentre sul retro troviamo dei nuovi gruppi ottici. La casa automobilistica francese ha rivisto anche la palette colori della Peugeot 3008 con alcune nuove colorazioni fra cui la Black Pack.

Come detto ad inizio articolo, Peugeot ha puntato anche sulla sicurezza in quanto a bordo del veicolo troviamo i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione e il sistema Night Vision. Internamente, invece, spicca il sistema di infotainment i-Cockpit abbinato a un display touch da 10 pollici posizionato al centro della plancia.

Oltre alla nuova Peugeot 3008, il brand parigino sfrutterà la piazza del Castello Sforzesco a Milano per mostrare la nuova 508 e la nuova e-2008 in cui sarà possibile anche effettuare dei test drive.

