Peugeot 3008: svelati i prezzi italiani dell’ultimo restyling

Il nuovo restyling della Peugeot 3008, annunciato ad inizio settembre, arriverà nelle concessionarie a gennaio 2021. Tuttavia, la casa automobilistica francese ha già aperto gli ordini e nelle scorse ore ha annunciato i prezzi.

Si parte da 29.000 euro per la versione Active entry-level, equipaggiata da un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 130 CV. Subito dopo abbiamo la 3008 con motore benzina da 2 litri da 180 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, che costa 38.300 euro.

Peugeot 3008: svelati i prezzi del nuovo restyling dedicati al mercato italiano

Per quanto riguarda le opzioni diesel, c’è la Peugeot 3008 con propulsore BlueHDi turbodiesel da 1.5 litri che sviluppa 130 CV e costa 31.000 euro mentre la variante turbodiesel 2.0 da 180 CV parte da 42.300 euro.

Arrivando alle opzioni ibride plug-in, si parte da 44.680 euro per il modello a trazione anteriore con potenza di 225 CV fino ad arrivare a 50.180 euro per la nuova Peugeot 3008 4×4 da 300 CV.

Il nuovo facelift del crossover viene offerto in quattro diversi allestimenti. Si parte dall’Active che propone di serie cerchi da 17″, climatizzatore automatico bi-zona, fari a LED, sensori di distanza posteriori, sistema di infotainment con display da 12.3 pollici, schermo secondario da 8 pollici e alcuni sistemi di assistenza alla guida come ad esempio la frenata automatica.

Un gradino sopra abbiamo l’allestimento Business che costa 1200 euro in più con lo stesso motore sotto il cofano. Per questo prezzo aggiuntivo si ottengono telecamera posteriore, display da 10 pollici per il sistema multimediale, compatibilità smartphone, sensori di distanza anteriori e sedili posteriori con bracciolo.

Subito dopo, pagando 1800 euro in più, c’è la versione Allure. Questa aggiunge alla nuova Peugeot 3008 vetri oscurati, monitoraggio dell’angolo cieco, cerchi da 18″ e fari abbaglianti con attivazione automatica. Infine, abbiamo l’allestimento GT che costa 2000 euro in più e propone luci a LED nell’abitacolo, tecnologia di guida autonoma di Livello 2 e sistema di accesso senza chiave.

Con gli allestimenti Active, Allure e GT è possibile aggiungere i pacchetti opzionali Active Pack, Allure Pack e GT Pack. Il primo aggiunge telecamera posteriore, compatibilità smartphone e sensori di distanza anteriori.

Il secondo aggiunge luci a LED interne, schienale del sedile anteriore destro ripiegabile in avanti e accesso senza chiave. Il terzo pacchetto aggiunge alla Peugeot 3008 GT cerchi da 19″, portellone posteriore con apertura motorizzata, sedile lato guida con funzione massaggio e assistente al parcheggio.

