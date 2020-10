Il Salone di New York 2021 si terrà dal 20 al 29 agosto

Il Salone di New York (New York International Auto Show – NYIAS) 2020 avrebbe dovuto svolgersi all’inizio di quest’anno tra il 10 e il 19 aprile. A causa del coronavirus, però, a marzo gli organizzatori hanno rinviato l’evento al 28 agosto-6 settembre.

Come tutti sappiamo, l’evento non si è tenuto in questi giorni in quanto gli organizzatori hanno annunciato a maggio che l’edizione 2020 del NYIAS era stata annullata definitivamente.

Salone di New York 2021: la prossima edizione si terrà dal 20 al 29 agosto

Da allora gli organizzatori si sono concentrati sull’edizione 2021, cercando di trovare il miglior posto possibile nel calendario. Nelle scorse ore, hanno annunciato che le date dell’evento 2021 saranno dal 20 al 29 agosto, anche se dal 19 agosto sarà accessibile già dai media. Parliamo di quattro mesi dopo le date originariamente previste dal 2 all’11 aprile 2021.

Mark Schienberg, presidente del Salone di New York, ha dichiarato: “Esaminando tutti i problemi che stiamo affrontando, abbiamo stabilito che spostare le date del NYIAS 2021 ad agosto non è solo la cosa più responsabile da fare, ma ci mette in una posizione unica per occupare il Javits Center ampliato con un ulteriore 9290 metri quadrati di nuovo spazio espositivo al piano principale e molto altro ancora“.

Il più grande centro congressi sarà caratterizzato da uno spazio ultramoderno riservato er gli eventi speciali da 4923 metri quadrati che sarà il più grande del suo genere nel nord-est. Offrendo viste incredibili sul fiume Hudson, lo spazio può ospitare fino a 5000 persone per ogni occasione speciale.

Il piano di espansione include anche una struttura di smistamento disposta su quattro livelli di 44.593 metri quadrati, 27 nuove baie di carico, 9940 metri quadrati di una nuova sala riunioni, 10.498 metri quadrati di spazio, un padiglione sul tetto che può ospitare fino a 1500 persone e così via.

Gli organizzatori affermano che il Salone di New York 2021 sarà una mostra ampliata con veicoli elettrici, una pista di prova e vari display. Con quest’ultimo annuncio, la stagione dei principali saloni automobilistici statunitensi per il 2021 partirà con il Los Angeles Auto Show a maggio, continuerà ad agosto con il NYIAS e terminerà a settembre con il Detroit Auto Show.

