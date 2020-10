Bosch è una delle più grandi aziende in Brasile per numero di brevetti

Bosch si distingue come una delle più grandi aziende operanti in Brasile per numero di domande di brevetto.

Nel 2019, il gruppo tedesco ha depositato 51 brevetti, il terzo volume più alto dell’anno secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI) all’interno della classifica dei brevetti. Negli ultimi 10 anni, Bosch Brasile ha depositato un totale di 351 domande di brevetto sia nel paese che all’estero, di cui 47 sono state concesse.

Leandro Mandu, responsabile della proprietà intellettuale e della gestione dell’innovazione di Bosch America Latina, ha dichiarato: “L’innovazione è uno dei principali motori della crescita del Gruppo Bosch nel mondo e in Brasile, senza differenze. I nostri ingegneri lavorano continuamente per portare soluzioni intelligenti ad alto valore aggiunto nei settori della mobilità, dell’agrobusiness, dell’estrazione e dell’industria in generale“.

Negli ultimi mesi, il gruppo tedesco sta facendo molto bene sul mercato. Ad esempio, ieri ha presentato la nuova candela EVO che promette delle prestazioni elevate e un funzionamento stabile e affidabile per l’intero ciclo di vita (anche in condizioni estreme) con i moderni motori turbo benzina a iniezione diretta.

Oltre a questo, Bosch punta parecchio anche sulle donne tramite l’iniziativa women@bosch che da 10 anni si propone di favorire l’ingresso delle donne di domani nel mondo del lavoro.

