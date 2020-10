Bosch EVO: la nuova candela promette delle prestazioni elevate

Bosch ha sviluppato una nuova candela per i moderni motori turbo a iniezione diretta di benzina chiamata Bosch EVO, pensata per garantire un funzionamento stabile e affidabile per l’intero ciclo di vita, anche in condizioni estreme.

I motori turbo benzina a iniezione diretta di ultima generazione richiedono delle prestazioni particolarmente elevate in termini di resistenza e affidabilità delle candele. Perciò, il gruppo tedesco ha studiato un design migliorato dell’isolatore e ha aumentato a 45 kW la forza dielettrica per consentire alla nuova candela EVO di resistere ad eventi di combustione irregolare che possono verificarsi nel propulsore.

Bosch EVO: la nuova candela è stata pensata per garantire un funzionamento stabile e affidabile

La nuova candela Bosch è stata sviluppata per essere particolarmente robusta dal punto di vista termodinamico e meccanico. Il perno in iridio saldato al laser sull’elettrodo centrale e il rivestimento al platino sull’elettrodo di massa garantiscono un lungo ciclo di vita e un’elevata resistenza all’usura.

Le candele EVO sono anche in grado di sopportare in modo ottimale le ripetute operazioni di smontaggio e reinstallazione grazie all’isolatore che ha ottenuto un design migliorato.

Le nuove candele della società tedesca sono prodotte nello stabilimento di Bamberg, in Germania, da questo mese. Inizialmente, Bosch produrrà le candele EVO per i moderni motori a iniezione diretta di benzina di Volkswagen e Mercedes.

In fase di produzione delle candele, Bosch impiega delle leghe differenti per gli elettrodi così da soddisfare le esigenze specifiche di ogni motore. Ad esempio, per le nuove candele Bosch EVO sono state utilizzate delle tecniche di produzione speciali come il processo di rivestimento al nickel del filetto e dell’alloggiamento per una migliore protezione dalla corrosione e una lunga durata.

