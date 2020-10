Bosch women@bosch: l’edizione di quest’anno è stata resa in formato digitale

Un po’ di giorni fa si è tenuta l’11ª edizione di women@bosch. Si tratta di un’iniziativa proveniente dalla scuola di formazione di Bosch che da ben 10 anni si propone di favorire l’ingresso delle donne di domani nel mondo del lavoro. Quest’anno l’evento si è svolto per la prima volta in formato digitale vista l’emergenza coronavirus. All’interno di uno staff composto da ben 400.000 lavoratori, il 24% sono donne.

L’edizione 2020 di women@bosch non è stata riservata soltanto alle studentesse delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ma anche a chi ha intrapreso studi umanistici o economici e in generale a tutte coloro interessate ad approfondire il tema della diversità di genere all’interno delle aziende.

women@bosch: l’11ª edizione dell’evento si è svolta quest’anno online

Sabrina Castellan, raining, recruiting & development director di Bosch Group Italy, ha dichiarato: “In un momento storico come quello attuale, in cui la tecnologia si è rivelata spesso fondamentale Bosch sceglie di utilizzarla come mezzo per raggiungere un pubblico più ampio, sensibilizzando tutti i partecipanti sul tema della parità di genere in azienda e favorendo il passaggio dall’Università al mondo del lavoro, aiutando le ragazze a maturare una maggiore consapevolezza sulle opportunità future“.

Fino ad ora, women@bosch ha svolto più di 100 presentazioni presso le università, incontrato oltre 5000 studentesse, avviato più di 50 stage e invitato e accolto circa 250 ragazze alla cerimonia finale.

Roberto Zecchino, vice president human resources and organization di Bosch South Europe, ha commentato sostenendo: “Da oltre dieci anni, attraverso il progetto women@bosch, la nostra azienda si impegna a diffondere il valore della diversity, con l’obiettivo costante di aumentare la presenza in azienda di professioniste e donne manager a livello internazionale“.

Grazie a questa iniziativa dedicata alle donne, Bosch dà la possibilità di conoscere le figure professionali attualmente richieste sul mercato e la realtà aziendale in generale. Oltre a questo, tutte le partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le manager di Bosch Italia.

