Jeep Wrangler Rubicon: avvistato in foto un prototipo con mezze porte

Fin dalla sua produzione, i fan della Jeep Wrangler hanno chiesto all’iconico marchio di off-road un’opzione con mezze porte per la serie JL.

Nel corso degli ultimi mesi, la casa automobilistica americana ha presentato al pubblico diversi progetti interessanti tra cui un concept unico con mezze porte che disponeva di pannelli in vetro i quali sono stati mostrati in occasione del lancio della Wrangler JL avvenuto tre anni fa durante il Salone di Los Angeles.

Jeep Wrangler Rubicon: un prototipo con mezze porte è stato immortalato in alcuni scatti spia

Allora, Jeep ha dichiarato alla stampa che questo design delle portiere sarebbe stato introdotto nel 2019. In seguito all’annuncio, il brand ha aumentato l’hype con un design simile a bordo del Jeepster Concept 2018 che ha debuttato in occasione della 52ª edizione dell’Easter Jeep Safari.

Qualche mese fa, l’idea delle mezze portiere è stata citata ancora una volta dal marchio di FCA sulla Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Questa volta, l’azienda ha incorporato le mezze porte sul modello Unlimited.

Recentemente, Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto spia di diversi prototipi della Wrangler Rubicon 392 catturati per le strade di Metro Detroit. Tuttavia, nessuno di questi modelli vantava delle mezze porte.

La settimana scorsa, però, sono emersi dei nuovi scatti di una Jeep Wrangler Rubicon 2021 a due porte con un paio di mezze portiere molto simili alle unità viste sul concept Jeepster e sulla Wrangler Rubicon 392.

Delle nuove foto possiamo apprezzare il design delle particolari portiere con i finestrini in un materiale simile a quello della capote. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se questa nuova variante della Jeep Wrangler sarà commercializzata o meno.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI